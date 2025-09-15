Pháp luật

Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo đầu tư tiền ảo

SGGPO

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án đồng tiền ảo có tên gọi “WorldMall.app” (đồng WM)…

Sáng 15-9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về chuyên án trên.

Tới nay, kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 3-2025, Bùi Quang Minh (sinh năm 1991, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng Nguyễn Trọng Ngọc (sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) đã lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo WM.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo WM, Bùi Quang Minh trao đổi, cấu kết với Nguyễn Thành Phước (sinh năm 1979, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội), Đồng Thị Kim Dung (sinh năm 1973, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, livestream để phát triển hệ thống đầu tư.

photo-library-20250915105448-7104259a-fd26-44b6-b4a4-805edb8ecc6d-c49d3cd32f63a43dfd72-2.jpg
Đối tượng cầm đầu Bùi Quang Minh

Theo cơ quan công an, để tạo niềm tin với người bị hại (nhà đầu tư) tham gia dự án, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin giả về dự án với đội ngũ phát triển gồm CEO là những người nước ngoài có kinh nghiệm.

Kèm theo đó, nhóm đối tượng đưa ra thông tin khi đầu tư vào dự án, nhà đầu tư có cơ hội hưởng lợi nhuận từ 8% đến 21%/năm. Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

ĐỖ TRUNG

