Cảnh giác chiêu lừa tặng điện thoại iPhone nhân dịp thành lập công ty

Chiều 13-7, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng viễn thông diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt, đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Gần đây, thủ đoạn của các đối tượng là đăng tin trên các hội nhóm facebook, zalo… với nội dung “Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, công ty tri ân khách hàng, tặng điện thoại iPhone 13 Pro max và iPhone 14 Pro max cho khách hàng may mắn và nhanh tay trên toàn quốc”.

Theo cơ quan công an, khi có khách hàng quan tâm, các đối tượng sẽ sử dụng kịch bản có sẵn, đóng vai là nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên vận chuyển, cán bộ thuế… để nhắn tin liên hệ, trao đổi và hướng dẫn khách hàng thực hiện. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lí do như nộp tiền phí xuất kho, tiền phí bảo hành, tiền thuế cá nhân… yêu cầu khách hàng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để chiếm đoạt.

Nếu không chuyển tiền, các đối tượng sẽ đe dọa khách đặt hàng nhưng không nhận và báo công an truy tố. Nhiều người đã mắc bẫy mà chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.