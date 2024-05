Cảnh giác đối tượng giả danh Công an TP Vũng Tàu

Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa phát đi thông báo cảnh giác với đối tượng giả danh “Công an TP Vũng Tàu” yêu cầu cài đặt phần mềm cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, Công an TP Vũng Tàu tiếp nhận được nhiều tin báo, tố giác của người dân nhận được cuộc gọi của các đối tượng giả danh Công an TP Vũng Tàu gọi điện, nhắn tin cho người dân đề nghị cài đặt ứng dụng dịch vụ công quốc gia do đối tượng gửi link như: https://ww38.dichvucong.dancuquocgia.vn thực hiện đăng nhập cập nhập thông tin cá nhân.

Khi người dân cài đặt ứng dụng giả mạo lên điện thoại, đối tượng chiếm quyền điều khiển, sử dụng (màn hình bị tối đen, bị hại không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được). Sau đó, đối tượng truy cập vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại của người dân và thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.

Công an TP Vũng Tàu khuyến cáo người dân không cài đặt các ứng dụng từ nguồn không chính thống, chưa được xác minh trên các trang web, kho ứng dụng không chính hãng, từ các link lạ.

PHÚ NGÂN