Cảnh giác với “giặc lửa”

Mỗi gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh cần được xem như một “pháo đài” đảm bảo phòng cháy, chữa cháy (PCCC), an ninh trật tự tại địa bàn dân cư, nhất là ở siêu đô thị như TPHCM.

“Bà hỏa” liên tiếp ghé thăm

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra liên tiếp những vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể, một vụ cháy nhà trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) vào ngày 17-2 làm 4 người trong gia đình tử vong vào thời điểm sau Tết Nguyên đán 2024.

“Bà hỏa” không chỉ ghé thăm nhà dân mà còn tìm đến các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong những ngày qua. Ngày 28-2, một ki ốt kinh doanh quần áo ở góc đường Chu Thiên - Hoàng Thiều Hoa (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong. Vụ cháy còn ảnh hưởng sang 2 ki ốt liền kề và 1 nhà dân.

Ông Đinh Xuân Dự, Trưởng khu phố 5 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) kiểm tra tủ đựng bình chữa cháy của tổ liên gia. Ảnh: THU HOÀI

Trước đó 4 ngày, một vụ cháy cơ sở sản xuất nón bảo hiểm, ép nhựa, gỗ ở đường Nguyễn Văn Trà (ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) làm người dân ở khu dân cư hốt hoảng khi khói từ đám cháy lan rộng. Hay trong ngày 18-2, một cơ sở xay keo tạo hạt ở đường Bờ Bắc Sông Chùa (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) bốc cháy kèm khói đen bốc cao hàng chục mét. Những vụ cháy tại cơ sở sản xuất kinh doanh này may mắn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lãnh đạo Công an quận Bình Tân cho biết, hiện nay đang bước vào mùa hanh khô, nắng nóng kéo dài nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, gây thiệt hại về người và tài sản. Do đó, ngay từ đầu năm, quận đã chủ động tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC, nhất là đối với các chung cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy cao.

Trung tá Phạm Văn Túc, Đội trưởng Đội PCCC-CNCH, Công an quận 5 cũng thông tin, thời gian tới, Công an quận 5 phối hợp công an 14 phường tăng cường tiến hành kiểm tra 100% nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh để kịp thời phát hiện các thiếu sót, hướng dẫn khắc phục ngay và phúc tra, xử lý nghiêm các hộ không thực hiện.

Chung tay củng cố “pháo đài” PCCC

Trên tuyến đường Lương Hữu Khánh (khu phố 5, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) hiện có hơn 50 cơ sở kinh doanh với khoảng 70 ki ốt. Đầu năm 2023, Công an phường Phạm Ngũ Lão và UBND phường ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC công cộng đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh”. Đây cũng là mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và điểm chữa cháy công cộng đầu tiên trên địa bàn quận.

Ông Đinh Xuân Dự, Trưởng khu phố 5 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cho hay, khu phố 5 có hơn 1.500 hộ dân, riêng khu vực đường Lương Hữu Khánh có đặc thù chủ yếu nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nên rất chú trọng vấn đề an toàn cháy nổ. “Quận, phường quán triệt mỗi nhà phải trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và phải đi tập huấn để biết cách sử dụng, đặc biệt hộ kinh doanh càng phải có bình chữa cháy”, ông Dự nói.

Tại hẻm 218 Hùng Vương (phường 15, quận 5), mỗi hộ gia đình đều trang bị 1 chuông báo động và bình chữa cháy. Ở sảnh một chung cư trong hẻm 218 Hùng Vương có tủ thiết bị chữa cháy với đầy đủ trang bị PCCC-CNCH. Đặc biệt, các tiêu lệnh và cảnh báo cháy được dán nhiều từ sảnh, cầu thang chung cư, đảm bảo tuyên truyền nhận thức, kiến thức PCCC-CNCH cho người dân. Bà Bùi Thị Thanh Hương (ngụ phường 15, quận 5) cho biết, mô hình này được tổ chức cách đây 2 năm và được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Lãnh đạo Công an quận Bình Tân cũng cho biết, ở quận hiện có hơn 248 tổ liên gia an toàn PCCC. Các tổ liên gia đều đã được tổ chức thực tập, tự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các thành viên tổ liên gia và người dân trong khu phố thường xuyên được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và xử lý các sự cố cháy, nổ ban đầu khi mới phát sinh, phát huy được phương châm “4 tại chỗ”. Điều đó đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ ý thức của người dân tham gia công tác PCCC, kịp thời tham gia cứu chữa hiệu quả các vụ cháy xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Tháo dỡ “chuồng cọp” tạo lối thoát nạn Hiện nay, ở các đô thị lớn, trong đó có TPHCM, việc lắp đặt “chuồng cọp” ngày càng phổ biến trong nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tuy xuất phát từ mục đích bảo vệ an ninh trật tự, song “chuồng cọp” lại gây cản trở lớn cho việc thoát nạn, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp cùng công an các địa phương, chính quyền đến tận nhà các hộ gia đình có “chuồng cọp” để tuyên truyền hướng dẫn, vận động tháo dỡ “chuồng cọp”, cắt bỏ một phần “chuồng cọp” nhằm tạo lối thoát nạn thứ 2 nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.

THU HOÀI - CHÍ THẠCH - THÀNH CHUNG - VĂN MINH