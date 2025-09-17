Cảnh sát biển tạm giữ tàu cá chở hơn 110.000 lít dầu D.O trái phép

Chiều 17-9, thông tin từ Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) cho biết, đã dẫn giải tàu vận chuyển hơn 110.000 lít dầu D.O trái phép trên vùng biển Tây Nam về cảng Hải đội 421, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Lực lượng làm nhiệm vụ niêm phong hàng hóa vi phạm. Ảnh: ĐÌNH NGÀ

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 15-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Hải đoàn 42 đã phát hiện tàu số hiệu LA 99095 TS có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Chí Đ. (sinh năm 1981, ngụ phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Đ., tàu LA 99095 TS đang vận chuyển khoảng hơn 110.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Hải đoàn 42 đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

TẤN THÁI