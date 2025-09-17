Pháp luật

Cảnh sát biển tạm giữ tàu cá chở hơn 110.000 lít dầu D.O trái phép

SGGPO

Chiều 17-9, thông tin từ Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) cho biết, đã dẫn giải tàu vận chuyển hơn 110.000 lít dầu D.O trái phép trên vùng biển Tây Nam về cảng Hải đội 421, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

z7016258807440_ad340343a2225086b26b9861bb48e729.jpg
Lực lượng làm nhiệm vụ niêm phong hàng hóa vi phạm. Ảnh: ĐÌNH NGÀ

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 15-9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Hải đoàn 42 đã phát hiện tàu số hiệu LA 99095 TS có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Chí Đ. (sinh năm 1981, ngụ phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Đ., tàu LA 99095 TS đang vận chuyển khoảng hơn 110.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Hải đoàn 42 đã lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cảnh sát biển 4 Hải đoàn 42 Cà Mau dầu Do tạm giữ tàu cá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn