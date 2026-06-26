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Cao Bằng: Lũ trên sông Bằng Giang lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu

SGGPO

Chiều 26-6, mực nước sông Bằng Giang tại tỉnh Cao Bằng tiếp tục lên nhanh, cao hơn báo động II là 0,19m và có thể vượt báo động III khoảng 0,5-1,5m trong 6-24 giờ tới.

HUY QUANG

Từ khóa

Cao Bằng mưa lũ sông Bằng Giang ngập lụt

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