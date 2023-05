Cao điểm cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử ở TPHCM

Ngày 8-5, Công an TPHCM mở cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn.

Từ nay đến hết ngày 31-5, Công an TPHCM tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử đối với 115.828 trường hợp công dân thường trú lẫn tạm trú trên địa bàn TPHCM chưa được cấp CCCD gắn chip.

Trong đợt này, Công an TPHCM sẽ bố trí nhiều điểm cấp CCCD gắn chip cố định tại trụ sở Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận, huyện, TP Thủ Đức và các Công an phường, xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức các tổ cấp CCCD lưu động; tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả thứ 7 và chủ nhật để và phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.

Công an TPHCM kêu gọi người dân thường trú và tạm trú tại TPHCM nhưng chưa được cấp CCCD gắn chip khẩn trương liên hệ ngay với lực lượng Công an để được cấp CCCD gắn chip trong thời gian sớm nhất.