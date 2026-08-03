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Công an làm việc với người phụ nữ báo thông tin giả bị cướp giật 85 triệu đồng

SGGPO

Công an TPHCM vừa làm rõ trường hợp bà D.T.L.N. (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) hoang báo bị cướp giật 85 triệu đồng trên đường Lâm Văn Bền để che giấu việc làm mất tiền của cơ sở kinh doanh.

Ngày 3-8, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Tân Hưng đang củng cố hồ sơ, xử lý bà D.T.L.N. (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) về hành vi báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 2-8, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin trình báo của bà N. về việc bị hai đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật túi xách trước căn nhà số 30/30 đường Lâm Văn Bền. Theo khai báo của người phụ nữ này, tài sản bị chiếm đoạt gồm 1 căn cước, 1 giấy phép lái xe cùng khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.

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Công an lập hồ sơ, lấy lời khai với bà N. Ảnh: CATP

Nhận tin báo, Tổ Công tác số 6 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Tân Hưng triển khai lực lượng truy xét, xác minh làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua quá trình đấu tranh, bà N. đã thừa nhận không hề có vụ cướp giật nào xảy ra.

Tại cơ quan công an, bà N. khai nhận sau khi kết thúc ca làm việc ngày 1-8 tại một quán ăn trên địa bàn huyện Nhà Bè, đã mang theo khoảng 85 triệu đồng tiền doanh thu của quán về nhà để sáng hôm sau nộp vào tài khoản ngân hàng. Đến sáng 2-8, bà phát hiện số tiền trên đã không còn nhưng không xác định được là do đánh rơi hay làm mất.

Vì lo sợ bị chủ quán sa thải, người phụ nữ này đã tự dàn dựng kịch bản bị cướp giật rồi đến trụ sở Công an phường Tân Hưng trình báo tin giả.

Hiện Công an phường Tân Hưng đã lập hồ sơ, xử lý bà D.T.L.N. về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật theo quy định của pháp luật.

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NGUYỄN TÂN

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