Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1,7 tỷ đồng

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 giao dịch hơn 1,7 tỷ đồng, thu giữ 29 phơi cược được ngụy trang tinh vi trên mặt sau các phiếu giữ xe.

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 17 đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC02 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện, đấu tranh làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng hoạt động tinh vi trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026.

Tài (bên trái) và Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 15-7, Đội 5, Phòng PC02 phối hợp Tổ công tác số 3 và Công an phường Chợ Lớn kiểm tra khu vực trước một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện Nguyễn Minh Phúc (SN 1994, ngụ TPHCM) có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá và sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến.

Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra xác định, khoảng giữa tháng 6-2026, Phúc được Phạm Tấn Tài (SN 1981, ngụ An Giang) cung cấp tài khoản cá cược trực tuyến trên hệ thống Sbobet để tham gia cá cược bóng đá World Cup 2026. Hai đối tượng thống nhất quy đổi điểm cược thành tiền và thanh toán định kỳ hàng tuần.

Công an khởi tố, bắt Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 đối tượng khác để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Ảnh: CATP

Sau khi có tài khoản, Phúc trực tiếp tham gia cá cược và tổ chức cho nhiều người tham gia để hưởng lợi. Phúc dùng mặt sau phiếu giữ xe ghi thông tin người chơi, đội bóng lựa chọn, loại kèo, tỷ lệ và số tiền cược; nhận cược trực tiếp hoặc qua điện thoại, Zalo rồi nhập lệnh trên tài khoản trực tuyến. Phúc còn điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn hệ thống để hưởng tiền chênh lệch.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập 26 đối tượng liên quan. Qua đối chiếu lời khai, dữ liệu điện tử và chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định 15 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự; các trường hợp còn lại được xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 3-7-2026 đến ngày 15-7-2026, Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận đấu thuộc FIFA World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc lên đến 1.711.385.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 đối tượng khác để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TÂN