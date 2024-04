Cấp CCCD gắn chip ở cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 4-4, Công an TPHCM phối hợp cùng Lực lượng Thanh niên xung phong; Sở LĐTB-XH TPHCM; Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an; Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị có liên quan tổ chức cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân đang điều trị tại các Cơ sở cai nghiện ma túy do TPHCM quản lý trú đóng ở tỉnh Bình Dương.

Công an lăn tay, chụp ảnh để làm CCCD cho các học viên

Theo Công an TPHCM, đoàn đã cấp CCCD gắn chip điện tử cho 241 công dân tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 và Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá trên huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Công an TPHCM cũng phối hợp Công an tỉnh Bình Dương thu thập thông tin, cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những trường hợp nhân khẩu đặc biệt. Việc cấp CCCD cho các trường hợp trên nhằm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của công dân sau khi hoàn thành quá trình điều trị, tái hòa nhập cộng đồng.

CHÍ THẠCH