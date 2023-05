Cấp tài khoản định danh mức 2 cho hành khách và nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 25-5, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình).

Cán bộ công an đã lắp đặt 2 hệ thống tại nhà ga đi trong nước của sân bay để hướng dẫn cấp, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên nền tảng ứng dụng VNeID cho cán bộ nhà ga và người dân đi máy bay.

Tranh thủ thời gian chờ lên máy bay, anh Nguyễn Thanh Hưng (sinh năm 1989, ngụ quận Gò Vấp) đăng ký cấp tài khoản định danh mức 2. Chưa đầy 5 phút, anh Hưng đã được hướng dẫn và hoàn thành xong việc cấp tài khoản định danh mức 2 trên VNeID.

Cục C06 cho biết, với tài khoản định danh mức 2, người dân được sử dụng tất cả tiện ích đã tích hợp các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử, giao dịch tài chính, dịch vụ công trực tuyến… Ngoài ra, tài khoản định danh mức 2 có giá trị tương đương CCCD gắn chip trong các giao dịch có yêu cầu xuất trình CCCD.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Phòng PC06 cho biết, các đơn vị sẽ cấp tài khoản cho khoảng 2.000 cán bộ làm việc tại sân bay và khách đi máy bay. Thời gian dự kiến thực hiện đến ngày 15-6, từ 8-17 giờ hàng ngày. Ngoài ra, Công an TPHCM còn tổ chức cấp tài khoản định danh mức 2 tại các bệnh viện, trường học, cơ quan, đơn vị.

Trung uý Phan Đình Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM, Đội trưởng Đội hình phản ứng nhanh Đề án 06 cho biết, công việc của đơn vị là hỗ trợ người dân tải, sử dụng ứng dụng VNeID, chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết, tuyên truyền lợi ích việc sử dụng tài khoản định danh mức 2 trong cuộc sống hàng ngày, bảo vệ an ninh trật tự các điểm hỗ trợ người dân của lực lượng Công an TPHCM. Với tinh thần xung kích và tập trung cao độ, Đoàn viên thanh niên Công an TPHCM quyết tâm thực hiện thắng lợi công trình thanh niên “Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích trong thực hiện Đề án 06”.