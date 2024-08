CapitaLand Development giới thiệu phân khu thứ hai Orchard Hill thuộc dự án Sycamore

Tọa lạc trên diện tích đất 18,9 ha, do CLD cùng phối hợp với Tập đoàn UOA phát triển qua nhiều giai đoạn, Sycamore cung cấp 3.500 căn hộ sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng, mang đến không gian sống chất lượng cho khoảng 13.000 cư dân. Với tổng giá trị phát triển dự án ước đạt khoảng 1 triệu đô la Singapore (18.000 tỷ đồng), toàn dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028. The Orchard và Orchard Hill là hai phân khu đầu tiên của Sycamore.

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc của CLD (Việt Nam), chia sẻ: “Sycamore là dự án nhà ở quy mô lớn và đóng vai trò quan trọng trên hành trình đạt mục tiêu 27.000 căn hộ tại Việt Nam vào năm 2028 của CLD. Với 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, Sycamore được thiết kế trở thành tiêu chuẩn mới cho cuộc sống toàn diện, bền vững với những tiện ích hàng đầu và các tính năng bền vững nhằm nâng tầm chuẩn sống của cư dân. Chúng tôi vui mừng khi nhận được phản hồi tích cực từ sự kiện giới thiệu The Orchard tại Sycamore. Điều này minh chứng cho niềm tin của thị trường dành cho CLD với tư cách là nhà phát triển bất động sản được tin chọn tại Việt Nam. CLD tiếp tục giữ vững cam kết của mình thông qua việc phát triển những dự án nhà ở chất lượng cao như việc ra mắt phân khu Orchard Hill thuộc Sycamore, nhằm đáp ứng nhu cầu của những người mua nhà thời thượng tại Việt Nam”.

Sở hữu diện tích 9,1 ha, The Orchard là dự án cộng đồng khép kín đầu tiên của Sycamore. Các loại hình nhà ở của phân khu thấp tầng này bao gồm nhà phố liền kề, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, với diện tích từ 90 đến 370 m2. Các căn được đặt chỗ có giá bình quân khoảng 100 triệu đồng/m2. The Orchard dự kiến hoàn thành vào quý 3-2025.

Orchard Hill là phân khu cao tầng đầu tiên của Sycamore. Bao gồm hai tháp căn hộ 24 tầng tọa lạc trên khu đất rộng 1,1 ha, Orchard Hill được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình hạt nhân, vợ chồng trẻ và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bình Dương. Dự án cung cấp tổng cộng 774 căn hộ với nhiều loại diện tích đa dạng, từ căn một phòng ngủ 56 m2 đến căn ba phòng ngủ 112 m2, cũng như căn hộ thông tầng và áp mái. Orchard Hill dự kiến mở bán vào Quý 4-2024 và hoàn thành vào quý 4-2026.

Nâng tầm chuẩn sống và sức khỏe tại The Orchard

The Orchard tọa lạc tại vị trí trung tâm của Sycamore, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận khu vực thương mại và trung tâm mua sắm của thành phố Mới Bình Dương. Phân khu nằm cạnh công viên trung tâm và hồ rộng 70 ha, sở hữu các tiện ích thân thiện với môi trường như cây bóng mát trước mỗi căn nhà và làn đường dành cho đi xe đạp và vỉa hè thân thiện với người đi bộ.

Ở vị trí trung tâm của The Orchard là nhà câu lạc bộ 4 tầng The Canopy mang đến 26 tiện ích độc bản phù hợp với nhu cầu đa dạng của cư dân. Tầng hầm được thiết kế phục vụ cho nhu cầu tập luyện sức khỏe với phòng gym, phòng xông hơi và vườn thiền định, bên cạnh đó tầng một tích hợp hồ bơi, trạm sạc xe điện và khu vực lễ tân. Cư dân có thể tận hưởng các tiện ích giải trí tại tầng hai như sảnh rượu và cigar, sảnh tiệc và khu BBQ, cũng như không gian làm việc chung năng động và không gian làm việc riêng tư cùng với các phòng họp tọa lạc trên tầng ba. Mỗi tiện ích tại nhà câu lạc bộ The Canopy được thiết kế tỉ mỉ nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc, sống và vui chơi của cư dân The Orchard.

Khách hàng quan tâm đến The Orchard và Orchard Hill có thể liên hệ hotline 1800 599 986 hoặc truy cập https://www.sycamore.com.vn.