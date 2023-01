Cháy 8 ki ốt chợ Long Khánh ở Đồng Nai

Lửa bất ngờ bùng cháy tại 1 ki ốt bán trái cây tại chợ Long Khánh, sau đó lan ra 7 ki ốt khác. Phát hiện cháy, nhiều người đã cùng dập lửa nhưng không thành, do trong các ki ốt chứa nhiều thùng xốp, bìa cát tông nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Chiều 31-1, Công an TP Long Khánh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy 8 ki ốt tại chợ Long Khánh thuộc phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh.

Lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày, lửa bất ngờ bùng cháy tại 1 ki ốt bán trái cây tại chợ Long Khánh, sau đó lan ra 7 ki ốt khác.

Phát hiện cháy, nhiều người gần đó đã dùng các dụng cụ và hệ thống phun nước gia đình để dập lửa nhưng không thành, do trong các ki ốt chứa nhiều thùng xốp, bìa cát tông nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Long Khánh, Ban Chỉ huy Quân sự TP Long Khánh và phường Xuân Trung đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 45 phút, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Rất may, vụ cháy không thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong 8 ki ốt bị hư hỏng.