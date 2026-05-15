Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Nhà máy Sữa Sài Gòn thông báo mời thầu

1. Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Nhà máy Sữa Sài Gòn có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi gói thầu như sau:

- Gói thầu số 01: Cung cấp lắp đặt hệ thống vệ sinh tự động trước khi vào PXSX

- Dự án: Kế hoạch đầu tư năm 2026 - Nhà máy Sữa Sài Gòn

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

2. Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Nhà máy Sữa Sài Gòn trân trọng mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký dự thầu và nộp hồ sơ năng lực tại:

* Website: https://dauthau.vinamilk.com.vn/home

3. Thời gian đăng ký dự thầu từ ngày đăng báo lần đầu đến ngày trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo tính từ ngày đăng báo lần cuối vào giờ hành chính tại địa chỉ trên.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu sẽ được thông báo sau.