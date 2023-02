Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,97% so với tháng 12-2022

Theo số liệu do cơ quan thống kê quốc gia cung cấp sáng 28-2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2023 tăng 0,45% so với tháng 1 và so với tháng 12-2022 thì đã tăng tới 0,97% - mức tăng đáng kể.

Như vậy, bình quân 2 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022; lạm phát cơ bản tăng 5,08%. Nguyên nhân chính là do giá xăng dầu, giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá nhà ở thuê tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán.

Trong mức tăng 0,45% của CPI tháng 2-2023 so với tháng trước, có 5 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 6 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng đáng kể gồm: nhóm giao thông (có mức tăng cao nhất, tăng 2,11%); nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,81%…

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm đáng kể gồm: nhóm giáo dục giảm 0,57% (làm CPI chung giảm 0,04 điểm phần trăm); hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,17% (làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm); đồ uống và thuốc lá giảm 0,12% do quy luật tiêu dùng giảm sau Tết Nguyên đán; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,1%...

Không nằm trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25-2-2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.858,35 USD/ounce, giảm 0,98% so với tháng 1-2023. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 2-2023 tăng 0,92% so với tháng trước; tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số giá vàng trong nước tăng 3,1%.