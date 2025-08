Chiến dịch phòng chống lừa đảo trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực

Ngày 6-8, Google phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) công bố những kết quả bước đầu của Chiến dịch Tuyên truyền phòng chống lừa đảo trực tuyến – An toàn hơn, sau hơn một tháng triển khai trên phạm vi toàn quốc.