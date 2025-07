Top 5 dự án tiềm năng tại The First Demo Day 2025

Top 5 dự án tiềm năng từ chương trình ươm tạo của Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) vừa được giới thiệu tại The First Demo Day 2025, mang lại nhiều góc nhìn thiết thực, bài học thực tế cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Kỹ sư Hồ Phúc Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quốc tế Tipto Mã Lai giới thiệu chế phẩm sinh học Bacte

Các dự án tập trung các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như: công nghệ sinh học, xe điện (EV), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT)... và đang được ươm tạo, cố vấn và đánh giá chất lượng tại SHTP-IC.

Đến với The First Demo Day 2025, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ quốc tế TipTo Mã Lai giới thiệu chế phẩm sinh học Bacte, với thành phần vi sinh chiết xuất từ vỏ quế Trà My và Chitosan từ vỏ tôm, giúp tiêu diệt tuyến trùng và kiểm soát các loại nấm gây bệnh hại trên cây trồng.

Theo kỹ sư Hồ Phúc Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quốc tế Tipto Mã Lai, chế phẩm này có thể diệt 98% lượng tuyến trùng sau 90 phút và 82-97% nấm bệnh sau 3 giờ sử dụng. Dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong nông nghiệp, xây dựng mô hình canh tác an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường.

Đại diện Do The Best giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho ngành giáo dục

Trong khi đó, Do The Best (DotB) giới thiệu một loạt giải pháp chuyển đổi số cho ngành giáo dục, bao gồm: DotB EMS (quản lý đào tạo, tuyển sinh, tài chính), DotB SEA (kết nối phụ huynh – học viên – giáo viên) và DotB Metrikal (quản lý nội bộ doanh nghiệp). Giải pháp này giúp các trung tâm giáo dục tối ưu hóa nền tảng vận hành, nâng cao trải nghiệm người học, giảm thiểu chi phí vận hành.

Công ty CP Công nghệ Checkee giới thiệu nền tảng Checkee – giải pháp truy xuất thông tin sản phẩm từ nơi sản xuất đến điểm bán qua mã QR, tích hợp công nghệ Blockchain, RFID, nhật ký điện tử, hỗ trợ minh bạch hóa quy trình sản xuất và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Ông Phạm Văn Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP công nghệ Checkee cho biết, vừa qua, công ty đã được Trung tâm mã số mã vạch quốc gia cấp giấy xác nhận kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Đại diện Công ty TNHH Seamorny Vietnam giới thiệu mô hình nuôi cua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Công ty TNHH Seamorny Vietnam đã giới thiệu mô hình nuôi cua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thông qua nền tảng CrabTech AI, nhằm giám sát, tối ưu môi trường sống và chu kỳ phát triển của cua.

Giải pháp giúp nâng cao năng suất nuôi trồng, hạn chế rủi ro so với cách nuôi cua truyền thống, mở ra hướng đi bền vững cho ngành thủy sản trong kỷ nguyên công nghệ.

Hay dự án KutKit của Công ty TNHH VieRobot cũng được đánh giá cao như một giải pháp giao thông đột phá, biến phương tiện xe đạp truyền thống thành phương tiện di chuyển thông minh thông qua các bộ chuyển đổi như Stella, Eagle Tx… giúp cải thiện khả năng di chuyển cá nhân trong đô thị, giảm khí thải giao thông, thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện cá nhân xanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đại diện Công ty TNHH VieRobot giới thiệu dự án KutKit - giải pháp giao thông đột phá

The First Demo Day 2025 là chương trình do SHTP-IC và Công ty Silver Lion phối hợp tổ chức với nhằm kết nối, giới thiệu các startup tiềm năng trước nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bà Tuyền Nguyễn, đại diện Silver Lion cho biết, mục tiêu của chương trình là tạo một sân chơi cho các startup chia sẻ về chiến lược kinh doanh, những vướng mắc, khó khăn còn gặp phải. Từ đó, các quỹ đầu tư, vườn ươm và các chương trình tăng tốc sẽ đưa ra những đề xuất, hỗ trợ startup chiến lược kinh doanh hiệu quả.

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành với SHTP-IC để mang một làn gió mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, thay đổi tinh thần đất nước Việt Nam, để sớm trở thành một đất nước trung tâm về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, Blockchain, Robotics…”, bà Tuyền Nguyễn chia sẻ.

THIÊN PHÁT