Đảm bảo môi trường an toàn và minh bạch cho blockchain Việt Nam

Ngày 1-8, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đồng chủ trì tổ chức hội thảo “GM Blockchain Security Forum 2025”. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới Ngày An ninh mạng Việt Nam (6-8).

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kiêm Phó Chủ tịch NCA, cho biết, hiện Việt Nam đang chủ động xây dựng một hành lang pháp lý toàn diện cho sự phát triển của tài sản mã hóa, trong đó an ninh mạng được xác định là yếu tố nền tảng để tạo dựng niềm tin.

Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện pháp lý quan trọng, tạo thành một nền tảng vững chắc cho thị trường. Đó là: Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có nội dung về đổi mới sáng tạo, về các sàn giao dịch chuyên biệt. Và sàn giao dịch chuyên biệt ở đây được hiểu là có sàn giao dịch về tài sản mã hóa, bao gồm cả tài sản mã hóa có tài sản đảm bảo và tài sản mã hoá không có tài sản đảm bảo. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản mã hóa, với blockchain là công nghệ trọng tâm.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại sự kiện

Cũng theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, ngành ngân hàng trong quá trình phát triển có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ sinh thái chuỗi khối (blockchain). Một số ứng dụng đang được các ngân hàng triển khai rộng rãi đem lại tiện ích cho người dùng. Như vậy, có thể thấy Việt Nam không chỉ dừng lại ở chiến lược mà đã có những bước đi cụ thể về mặt luật pháp, tạo cơ sở cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, ở khía cạnh an ninh quốc gia, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực NCA nhấn mạnh, để phát triển hệ sinh thái blockchain Việt Nam một cách an toàn, lành mạnh và bền vững, Việt Nam cần tập trung vào 3 nội dung chiến lược.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực NCA, phát biểu tại sự kiện

Thứ nhất, thiết kế hệ sinh thái an toàn ngay từ đầu với mọi lớp công nghệ từ hạ tầng chuỗi khối, hợp đồng thông minh, ví lưu ký và hệ thống định danh cần được tích hợp các tiêu chuẩn an ninh, mã hóa và giám sát.

Thứ hai, nâng cao khả năng phát hiện sớm và phản ứng nhanh, cần thiết lập cơ chế cảnh báo, chia sẻ thông tin ứng phó liên ngành giữa các bên.

Thứ ba, đảm bảo tuân thủ pháp luật tiếp cận chuẩn mực quốc tế, phát triển phải gắn với các quy định về phòng, chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát dòng vốn.

Quang cảnh hội thảo

Trong bối cảnh tài sản số và blockchain không ngừng mở rộng, các mối đe dọa an ninh mạng cũng ngày càng gia tăng, đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và bền vững để bảo vệ tính toàn vẹn hệ thống và củng cố niềm tin vào công nghệ.

Theo thống kê của Chainalysis, chỉ tính riêng từ năm 2020 đến tháng 2-2025, thế giới đã ghi nhận 657 vụ tấn công vào hệ thống blockchain, gây thiệt hại 12,8 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 đã chứng kiến mức thiệt hại 2,17 tỷ USD. Trong đó, các vụ tấn công ví cá nhân chiếm tới 23,35% tổng thiệt hại - con số báo động cho cả người dùng và doanh nghiệp.

Một số vụ tấn công nổi bật liên quan đến các nền tảng có nguồn gốc từ Việt Nam như: Sky Mavis (Ronin) năm 2022 gây thiệt hại hơn 600 triệu USD, KyberSwap năm 2023 ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu USD.

Do đó, việc đảm bảo an toàn bảo mật ngay từ giai đoạn đầu sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng blockchain minh bạch, bền vững.

LƯU THỦY