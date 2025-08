VNPT làm chủ hạ tầng CNTT, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp

VNPT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về kết nối dữ liệu nhanh chóng, an toàn và bảo mật, phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính quyền trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cả nước.

Một trong những nỗ lực nổi bật của của VNPT là việc chủ động nâng cấp gấp đôi băng thông đường truyền Internet, mang lại tốc độ kết nối vượt trội cho các đơn vị hành chính cấp xã, phường. Việc nâng cấp này không chỉ giúp xử lý khối lượng lớn dữ liệu phát sinh từ các hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mà còn tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các ứng dụng quản lý, điều hành hiện đại.

Tăng cường sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp

Nhờ đó, các địa phương có thể vận hành trơn tru các hệ thống CNTT, từ tiếp nhận hồ sơ hành chính đến tổ chức các cuộc họp trực tuyến quy mô lớn. Cụ thể, toàn bộ hệ thống kênh truyền và trang thiết bị phục vụ họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã đã được VNPT hoàn thiện lắp đặt, vận hành thông suốt tại gần 2.500 điểm cầu xã, phường trên toàn quốc.

VNPT hiện cũng là đơn vị chủ trì triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống quản lý văn bản và điều hành sau sáp nhập tại 26 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao sau sáp nhập, VNPT đã chủ động nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và phần mềm, đảm bảo năng lực xử lý trên phạm vi toàn quốc. Chỉ sau 31 ngày triển khai, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 2,3 triệu hồ sơ, trong đó gần 1,5 triệu hồ sơ đã được giải quyết hiệu quả.

Người dân được hướng dẫn sử dụng ki ốt thông minh do VNPT triển khai tại Trung tâm Hành chính công cấp xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang

Không dừng lại ở đó, VNPT còn tập trung nâng cấp trục liên thông dữ liệu quốc gia – được ví như “huyết mạch” kết nối thông tin từ Trung ương tới cấp xã. Tính đến hết ngày 31-7, hệ thống đã ghi nhận hơn 11,7 triệu văn bản phát sinh, với hơn 2,8 triệu văn bản đi và đến được truyền qua trục liên thông và nền tảng chia sẻ dữ liệu VDXP.

Nhằm tăng cường sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, các ki ốt thông minh đã được VNPT triển khai tại trung tâm hành chính công cấp xã, phường. Những thiết bị này cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến, lấy số thứ tự và đánh giá mức độ hài lòng chỉ trong vài phút thao tác.

Một bước tiến quan trọng khác là việc VNPT phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương (Bộ KH-CN) thực hiện kéo cáp và cấu hình kết nối cho gần 2.500 kênh mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng. Hệ thống này không chỉ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, mà còn góp phần đảm bảo truyền tải thông tin diện rộng với mức độ an toàn và bảo mật tuyệt đối, một yêu cầu then chốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và quản lý nhà nước.

Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, an toàn và đồng bộ

Trong bối cảnh an toàn thông tin luôn được đặt lên hàng đầu, VNPT đã phối hợp với các xã, phường để khảo sát, thiết kế và triển khai mô hình mạng LAN-WAN-Internet đạt chuẩn an toàn thông tin cấp độ II. Đây là một bước đi thiết thực nhằm đảm bảo an ninh thông tin toàn diện cho hệ thống chính quyền cơ sở.

Chỉ trong 31 ngày, chiến dịch triển khai thần tốc dịch vụ VNPT SmartIR đã mang lại phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm Windows, Office cho hơn 46.282 máy trạm tại các đơn vị hành chính địa phương. Giải pháp này không chỉ giúp nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Nhân viên VNPT hỗ trợ cán bộ xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng thực hiện các nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Song hành với đó, dịch vụ IT CARE của VNPT tiếp tục phát huy vai trò là giải pháp toàn diện trong việc lắp đặt, bảo trì và vận hành hệ thống hạ tầng viễn thông – CNTT. Không chỉ cung cấp dịch vụ nhanh chóng và đồng bộ, VNPT còn duy trì đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp và người dân với tinh thần tận tâm, trách nhiệm.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông – CNTT hàng đầu, VNPT đang từng bước chuyển mình thành một đối tác chiến lược trong quá trình xây dựng và vận hành chính quyền số tại Việt Nam. Từ việc chủ động đầu tư hạ tầng, phát triển giải pháp phần mềm đến triển khai thực tiễn ở cấp cơ sở, VNPT cho thấy khả năng đáp ứng toàn diện các yêu cầu kỹ thuật, bảo mật, vận hành và hỗ trợ trong thời gian ngắn, với chất lượng cao và độ tin cậy tuyệt đối.

Sự đồng hành của VNPT không chỉ là lời cam kết, mà đã trở thành hành động cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng đưa các mô hình chính quyền số đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Với năng lực công nghệ vững vàng, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và tinh thần chủ động tiên phong, VNPT tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc “làm chủ” hạ tầng CNTT quốc gia, một trụ cột không thể thiếu trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của đất nước.

HỒNG HƯNG