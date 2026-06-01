Tạo thêm nhiều sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè

Mùa hè 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với thiếu nhi TPHCM khi đây là năm đầu tiên thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác chăm lo, tổ chức hoạt động hè và tạo sân chơi cho trẻ em trên địa bàn.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trao đổi với bà Trịnh Thị Hiền Trân (ảnh), Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM về nội dung này.

PHÓNG VIÊN: Thưa bà, Thành đoàn đã chuẩn bị như thế nào cho công tác tổ chức các sân chơi hè dành cho thiếu nhi trong mùa hè năm nay?

Bà TRỊNH THỊ HIỀN TRÂN: Đây là mùa hè đầu tiên của TPHCM sau khi mở rộng địa giới hành chính. Khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và thành phần dân cư đa dạng hơn, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn. Vì vậy, Thành đoàn đặc biệt chú trọng củng cố lực lượng phụ trách hè tại cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình trẻ em trên địa bàn, đồng thời trang bị thêm kỹ năng, phương pháp làm việc với trẻ em và tập hợp thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ phụ trách. Chúng tôi xem đây là những khâu quan trọng để chuẩn bị cho các hoạt động hè năm nay.

Các đội hình tình nguyện trong các chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh... cũng đang chuẩn bị nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi, phối hợp cùng địa phương tổ chức sinh hoạt hè định kỳ và tạo thêm nhiều sân chơi cho các em trong dịp hè.

Vậy cần làm gì để thiếu nhi “rời không gian mạng”, tham gia nhiều hơn các hoạt động trải nghiệm trong dịp hè?

Tiếp nối kết quả những năm trước, Thành đoàn cùng các đơn vị như Nhà Thiếu nhi TPHCM, Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM… sẽ tiếp tục duy trì nhiều hoạt động quen thuộc như trại hè, lễ hội, ngày hội thiếu nhi, hội sách, hội thao, hội diễn văn nghệ. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, trải nghiệm kỹ năng, phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao cũng như tư duy sáng tạo cho các em.

Ở cơ sở, nhiều hoạt động hè cũng đang được thiết kế theo hướng gần gũi và đa dạng hơn. Thiếu nhi sẽ có cơ hội tìm hiểu lịch sử, truyền thống, tham quan các di tích, địa chỉ đỏ, xây dựng văn hóa đọc, trải nghiệm du lịch địa phương hay các hoạt động như “Một ngày trong quân ngũ” cùng những kỹ năng thiết thực như phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, chăm sóc sức khỏe cá nhân và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Trong bối cảnh hiện nay, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho thiếu nhi là yêu cầu cần thiết để phục vụ học tập, phát triển. Tuy nhiên, điều quan trọng là giúp các em sử dụng công nghệ một cách hiệu quả, không phụ thuộc vào thiết bị điện tử và xem đó như một công cụ hỗ trợ cho cuộc sống hiện đại.

Năm nay, Thành đoàn ra mắt các đội hình tình nguyện “Mùa hè số”. Ngoài việc hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, tiểu thương hay người cao tuổi trong chuyển đổi số, các đội hình này cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giúp thiếu nhi nâng cao nhận thức và kỹ năng số thông qua các sân chơi hè.

Thành phố sẽ làm gì để mọi thiếu nhi đều có cơ hội tham gia các hoạt động hè?

Việc tổ chức hoạt động hè năm nay chú trọng các hoạt động tại chỗ, được tổ chức định kỳ hàng tuần thông qua buổi sinh hoạt hè.

Các anh chị cán bộ Đoàn - Đội tại các phường, xã, đặc khu cũng đang nỗ lực để làm sao mời gọi, vận động đông đảo nhất thiếu nhi trên địa bàn tham gia những hoạt động hè. Thành đoàn cũng chú ý đến nhóm thiếu nhi yếu thế, các em mồ côi do đại dịch Covid-19 và các lý do khác, trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở, trẻ khuyết tật... để các em được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị này như bạn bè đồng trang lứa.

Bên cạnh các sân chơi, công tác chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được triển khai ra sao?

Chăm lo cho thiếu nhi trong dịp hè là công việc cần sự chung tay của nhiều ngành, nhiều đơn vị, không riêng tổ chức Đoàn - Đội. Hiện nay, cùng với Thành đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đang triển khai các chương trình hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Các bảo tàng, điểm đến văn hóa, khu du lịch và vui chơi giải trí cũng có nhiều chính sách miễn, giảm vé hoặc hỗ trợ dịch vụ để tạo điều kiện cho thiếu nhi được tham gia các hoạt động trải nghiệm trong dịp hè.

Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến những nhóm trẻ em còn nhiều thiệt thòi. Ngay sau chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026, các em có hoàn cảnh khó khăn đã được tham dự chương trình biểu diễn tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Thiếu nhi vui hè ở Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TPHCM) (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)

Bà kỳ vọng điều gì ở công tác hè năm nay cho sự phát triển toàn diện của thiếu nhi TPHCM?

Thông điệp của chương trình Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026 vừa diễn ra cuối tuần qua là “Hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em”, vì đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của thành phố và đất nước. Các hoạt động hè hiện nay không chỉ tiếp nối kết quả của những năm trước mà còn cần tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn những năm trước; phát huy được các lực lượng, vận động được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư chăm lo cho trẻ em.

Riêng đối với Thành đoàn, các hoạt động sẽ tập trung để phát huy được chuyên môn đào tạo của các anh chị đoàn viên, thanh niên trong nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt hè, tập trung nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng số và giáo dục thiếu nhi niềm tự hào về thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG thực hiện