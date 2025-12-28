Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026: Đoàn phường Thủ Đức thực hiện 9 hệ thống chỉ tiêu

Chiến dịch diễn ra từ ngày 28-12-2025 đến 16-2-2026, với 4 chương trình trọng điểm và 9 hệ thống chỉ tiêu, nhằm hưởng ứng Chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 18 năm 2026 của Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Ngày 28-12, Đoàn phường Thủ Đức tổ chức lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026.

Trong đó, 4 chương trình trọng điểm của chiến dịch gồm: Xuân tự hào, Xuân chiến sĩ, Xuân sẻ chia, Tết văn minh.

9 hệ thống chỉ tiêu, gồm:

- Thực hiện ít nhất 5 “Góc xuân tuổi trẻ”, tuyên truyền văn hóa Tết Việt đến thanh thiếu nhi và người dân.

- Tổ chức “Hành trình 9/1” đến với các địa chỉ đỏ, không gian truyền thống gắn với phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TPHCM.

- Tổ chức ít nhất 1 chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, 1 chương trình “Xuân chiến sĩ”, 1 chương trình “Vui xuân như ý”.

- Hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Trao tặng ít nhất 500 bánh chưng, bánh tét.

- Vận động ít nhất 200 đơn vị máu.

- Tổ chức 1 đội hình trực chốt, điều phối giao thông.

- Vận động ít nhất 1.000 chiến sĩ tham gia chiến dịch.

- Trao tặng ít nhất 200 suất quà cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu động viên các chiến sĩ Xuân tình nguyện, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Thủ Đức Nguyễn Thị Hồng Thảo đề nghị, mỗi chiến sĩ phải xác định tinh thần tham gia chiến dịch là một cơ hội để tự rèn luyện và hoàn thiện mình hơn.

“Các bạn hãy biến những ngày tham gia chiến dịch thành những kỷ niệm tươi đẹp trong tuổi thanh xuân của mình. Sự xuất hiện của màu áo tình nguyện tại những nơi khó khăn nhất chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về vai trò của thanh niên trong lòng nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo nhắn nhủ.

