Xã Phú Giáo (TPHCM) trao 129 suất học bổng đến học sinh, sinh viên

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo (TPHCM) đã trao 129 suất học bổng đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với tổng số tiền 145 triệu đồng.

Ngày 28-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Bình Dương trao bảng tượng trưng 50 triệu đồng học bổng khuyến học, khuyến tài đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo

Chương trình đã trao 129 suất học bổng gồm 121 suất cho học sinh bậc tiểu học, THCS và THPT, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 8 suất cho sinh viên ĐH, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Tổng giá trị các suất học bổng là 145 triệu đồng được trích từ nguồn "Quỹ vì người nghèo" xã, trong đó 50 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Bình Dương ủng hộ.

Học sinh bậc tiểu học nhận học bổng tại chương trình

Chương trình trao học bổng này đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của các tổ chức, cá nhân đối với thế hệ trẻ, là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập.

Lãnh đạo xã Phú Giáo và đơn vị tài trợ trao học bổng đến các sinh viên

CAO SƠN