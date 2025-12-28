Xã Phú Giáo (TPHCM) trao 129 suất học bổng đến học sinh, sinh viên

Ngày 28-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Chương trình đã trao 129 suất học bổng gồm 121 suất cho học sinh bậc tiểu học, THCS và THPT, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 8 suất cho sinh viên ĐH, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Tổng giá trị các suất học bổng là 145 triệu đồng được trích từ nguồn "Quỹ vì người nghèo" xã, trong đó 50 triệu đồng do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Bình Dương ủng hộ.
Chương trình trao học bổng này đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của các tổ chức, cá nhân đối với thế hệ trẻ, là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập.