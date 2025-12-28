Phường Phước Thắng khai mạc Giải Pickleball mở rộng gây quỹ chăm lo tết

Ngày 28-12, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức Giải Pickleball Phước Thắng mở rộng năm 2025, nhằm gây quỹ chăm lo tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Giải đấu diễn ra trong ngày 28-12, thu hút hơn 100 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, cùng sự tham gia, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, cho biết giải đấu là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp. “Quan trọng hơn là sự chung tay gây quỹ chăm lo cho khoảng 1.000 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, sung túc”.

Theo UBND phường Phước Thắng, chỉ trong sáng 28-12, thông qua vận động xã hội hóa, các tập thể, cá nhân đã đóng góp hơn 511 triệu đồng vào quỹ chăm lo tết cho người khó khăn trên địa bàn phường.

