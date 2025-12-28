Sức sống cơ sở

Phường Phước Thắng khai mạc Giải Pickleball mở rộng gây quỹ chăm lo tết

SGGPO

Ngày 28-12, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức Giải Pickleball Phước Thắng mở rộng năm 2025, nhằm gây quỹ chăm lo tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Giải đấu diễn ra trong ngày 28-12, thu hút hơn 100 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, cùng sự tham gia, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm.

5.1 Một số hình ảnh tại giải đấu..jpg
Các vận động viên tham gia giải đấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, cho biết giải đấu là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp. “Quan trọng hơn là sự chung tay gây quỹ chăm lo cho khoảng 1.000 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, sung túc”.

1.Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng phát biểu khai mạc giải Pickleball.jpg
Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng phát biểu khai mạc giải Pickleball

Theo UBND phường Phước Thắng, chỉ trong sáng 28-12, thông qua vận động xã hội hóa, các tập thể, cá nhân đã đóng góp hơn 511 triệu đồng vào quỹ chăm lo tết cho người khó khăn trên địa bàn phường.

3.Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũng Tàu trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ quỹ.jpg
Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũng Tàu trao tặng 50 triệu đồng ủng hộ quỹ

>>> Một số hình ảnh tại giải đấu:

5.Một số hình ảnh tại giải đấu..jpg
Các vận động viên nhiệt tình tham gia thi đấu
4.1 Các vận động viên ủng hộ tại giải.jpg
Các vận động viên tham gia đóng góp
4.Các vận động viên ủng hộ tại giải.jpg
Các vận động viên tham gia đóng góp
Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

HĐND phường Phước Thắng Nguyễn Tấn Bản UBND phường Phước Thắng Ngân hàng Agribank Bí thư Đảng ủy Vận động viên Đầm ấm Gây quỹ Sung túc Lễ khai mạc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn