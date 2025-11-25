Bộ đội khắc phục 2 đoạn đê vỡ tại Gia Lai

Trong ngày 25-11, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573, thuộc Quân khu 5 được huy động vác hàng trăm ngàn bao cát để khắc phục khẩn cấp 2 đoạn đê sông bị vỡ ở xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), để kịp ứng phó với đợt mưa bão mới.

Cơn lũ lịch sử từ ngày 18 đến 20-11 đã cuốn vỡ nhiều đoạn đê ở hạ du sông Hà Thanh, gây ngập nặng hàng chục ngàn nhà dân.

Tại xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), lũ gây ngập hơn 17.600 nhà, cuốn vỡ 2 đoạn đê dài gần 200m, gồm: đê sông Hà Thanh (đoạn thôn Vân Hội 1) và đê sông Cát – Luật Lễ (thôn Luật Lễ).



Đoạn đê sông Hà Thanh, qua thôn Vân Hội 1 bị lũ đánh vỡ dài khoảng 90m

Trong ngày 25-11, Lữ đoàn phòng không 573 huy động 100 cán bộ, chiến sĩ để tham gia khắc phục nhanh đoạn vỡ đê sông Hà Thanh

Bộ đội huy động hàng trăm ngàn bao cát để tạo taluy nối lại đê sông Hà Thanh

Lực lượng bộ đội phòng không vác những bao cát để khắc phục nhanh đê sông Hà Thanh

Công tác khắc phục đê sông Hà Thanh được tiến hành khẩn trương để ứng phó với đợt mưa bão số 15, dự kiến đổ bộ vào Nam Trung bộ

Nỗ lực khuân vác những bao cát khắc phục tạm thời đoạn đê sông bị lũ cuốn vỡ

Do đê sông Hà Thanh bị hư hỏng nặng nên công tác khắc phục có thể kéo dài trong nhiều ngày

Đê sông Hà Thanh vỡ, lũ cuốn phá nhiều cây màu, tài sản người dân ven đê

Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính uỷ Lữ đoàn phòng không 573, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đơn vị đang duy trì 200 quân để tham gia công tác khắc phục hậu quả lũ, ứng phó với diễn biến mới mưa bão tại phía Đông tỉnh Gia Lai

Lữ đoàn phòng không 573 huy động 100 quân để khắc phục 2 đoạn để vỡ tại xã Tuy Phước. “Chúng tôi đã huy động hàng trăm ngàn bao đất, cát để tạo taluy bờ đê, mong giảm áp lực lũ trên sông Hà Thanh tránh tràn vào các vùng dân cư…”, Thượng tá Dương Tiến Đoàn cho biết.

Huy động bao đất, cát để tạo ta luy phòng lũ tạm thời cho đê sông Hà Thanh

Chớp lấy thời tiết nắng ráo, công tác khắc phục tạm thời đê sông Hà Thanh được triển khai với tinh thần khẩn cấp

Đê sông Cát - Luật Lễ bị lũ phá, xói sâu hơn 10m tạo hố nước sâu hoắm chưa thể khắc phục

Mái taluy bê tông bị lũ cuốn phá, gãy nát

Đê sông Cát - Luật Lễ bị đánh vỡ, nước ồ ạt như thác, nhấn chìm, cuốn trôi, làm hư hại nhiều đồ đạc, tài sản của ngôi nhà bà Võ Thị Thanh (69 tuổi, tổ 3, thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước). "Đêm đó, tôi phải leo lên nóc nhà để trốn lũ. Rất may, sau đó được ca nô của đơn vị cứu nạn đến cứu vớt, chứ không là khó sống sót được", bà Thanh kể

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 được huy động để khẩn trương khắc phục đê sông Cát - Luật Lễ nhằm ứng phó với đợt mưa bão sắp tới

Đê sông Cát - Luật Lễ bị sạt lở, xói sâu nên việc khắc phục cũng rất khó khăn

Lực lượng chức năng huy động xe cơ giới chở đất, đá đến tạo thành đê. Quân đội dùng bao đất, cát để tạo taluy hộ đê chống sạt lở tạm thời

Lũ lớn cuốn vỡ đê sông Cát – Luật Lễ, gây ngập nặng khoảng 660 hộ với khoảng 2.500 nhân khẩu

