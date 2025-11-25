Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khoanh nợ cho người dân vùng bão lũ

Ngày 25-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin, cơ quan này vừa ban hành công văn số 10328/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng có chính sách hỗ trợ khách hàng ở vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Để tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và NHNN chi nhánh tại các khu vực 8, 9, 10 và 11 tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10 và 11-2025 (bổ sung thêm các tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng).

Ảnh minh họa. Ảnh: NHNN

Các TCTD chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo NHNN chi nhánh tại khu vực tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ (nếu có) theo quy định.

NHNN yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc các TCTD và các giám đốc NHNN chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các TCTD, NHNN chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo NHNN để được xem xét, xử lý.

