Chính phủ Mỹ cân nhắc cấm DeepSeek

Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, Nhà Trắng đang cân nhắc các biện pháp hạn chế công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek của Trung Quốc, bao gồm cấm chatbot của công ty này trên các thiết bị Chính phủ vì lo ngại an ninh quốc gia.

DeepSeek. Ảnh: REUTERS

Báo trên cho biết, các quan chức Mỹ lo ngại về cách DeepSeek xử lý dữ liệu người dùng, mà theo công ty Trung Quốc này cho biết được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Trung Quốc. Các quan chức cũng cho rằng, DeepSeek chưa giải thích đầy đủ về cách sử dụng dữ liệu thu thập và ai có quyền truy cập dữ liệu đó. Vì vậy, chính quyền ông Donald Trump có khả năng sẽ thông qua quy định cấm tải ứng dụng chatbot DeepSeek về các thiết bị Chính phủ Mỹ.

Tin cho biết thêm, các quan chức cũng đang xem xét hai động thái khả thi khác: cấm ứng dụng DeepSeek trên các kho ứng dụng của Mỹ và giới hạn cách các nhà cung cấp dịch vụ đám mây có trụ sở tại Mỹ có thể cung cấp mô hình AI của DeepSeek cho khách hàng của họ. Các cuộc thảo luận về hai động thái này vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Trong những tuần gần đây, một số Chính phủ trên thế giới đã giới hạn việc sử dụng DeepSeek. DeepSeek đã gỡ ứng dụng khỏi các kho ứng dụng tại Italy, trong khi Hàn Quốc đã tạm dừng việc tải mới ứng dụng sau khi công ty không giải quyết được những lo ngại của cơ quan quản lý về chính sách bảo mật. Các cơ quan chức năng tại Australia và Canada cũng đã cấm sử dụng DeepSeek trên các thiết bị Chính phủ.

Trong Chính phủ Mỹ, hiện không có lệnh cấm toàn diện đối với DeepSeek, nhưng một số bộ phận của Chính phủ, bao gồm Hải quân, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) đã cấm ứng dụng DeepSeek do lo ngại về an ninh và quyền riêng tư. Các bang New York và Texas cũng đã có động thái hạn chế sử dụng.

Việc cấm người dân sử dụng DeepSeek là vấn đề phức tạp hơn so với việc gỡ bỏ khỏi các thiết bị Chính phủ. DeepSeek đã công bố mã nguồn mở các mô hình AI của mình, nghĩa là ai cũng có thể tải xuống và sao chép miễn phí.



