Chính phủ nêu giải pháp đạt 8% GDP trở lên trong năm 2025

Thu hút FDI tiếp tục tăng

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2025, cho thấy tiếp tục xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tính chung 6 tháng, nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn cùng kỳ. Uớc sớm tại tháng 5-2025, GDP quý 2 có thể đạt 6,5% so với cùng kỳ, tương ứng GDP 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,3%.

Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới, trong đó cả 3 lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đều duy trì đà tăng trưởng tốt, chỉ số giá tiêu dùng dự báo tăng khoảng 3%; thu ngân sách ước đạt 66,2% dự toán, trong đó thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng, với tổng vốn đăng ký trên 20 tỷ USD.

Quang cảnh Quốc hội sáng 20-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, cán cân thương mại duy trì, xuất siêu, giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ cả tỷ lệ và khối lượng. Chính trị xã hội được ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín đất nước được nâng lên.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhìn nhận, đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nhiều giải pháp trong các lĩnh vực, phấn đấu đạt mức mục tiêu cao nhất trong năm 2025.

Giải pháp đạt mục tiêu 8% GDP

Về các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi, nên mục tiêu tăng trưởng trên là thách thức lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thông tin, thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành có quyết tâm cao hơn, nỗ lực cao hơn, quyết liệt hơn để đạt được mục tiêu đề ra; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, nhất là đẩy nhanh tiến độ, thi công dự án công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cổng một cửa đầu tư quốc gia và cấp tỉnh; đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án quy mô lớn…

Về xuất khẩu, khai thác hiệu quả đối với 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và thúc đẩy các FTA mới. Khai thác đa dạng hóa thị trường và sản phẩm chuỗi cung ứng, phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 12%, xuất siêu khoảng 30 tỷ USD. Đồng thời, chủ động thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững với Trung Quốc, Hoa Kỳ, các đối tác lớn. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế, tín dụng để hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, tăng cường kết nối cung cầu, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn sáng 20-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục quyết liệt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng chính sách visa, phấn đấu đạt từ 120-130 triệu khách nội địa và 22-23 triệu khách quốc tế trong năm 2025.

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó tập trung triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử; tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án 06, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển…; nghiên cứu mô hình cảng miễn thuế; nghiên cứu cơ chế chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển.

Từ 1-7-2025, chính thức vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã định hướng sắp xếp, tổ chức lại địa giới, xác định trung tâm hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa phương; chỉ đạo xây dựng trong việc phân cấp, phân quyền… đảm bảo đúng quy định.

Cũng từ 1-7 tới, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát hệ thống văn bản hiện hành, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, cấp bách để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó là giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trong quá trình tổ chức sắp xếp.

Chính phủ quyết đấu tranh không khoan nhượng hàng giả, hàng gian

Báo cáo về việc phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, Phó Thủ tướng Thường trực thông tin, chỉ trong 5 tháng đầu năm, Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; hàng hóa giả mạo xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn, nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ, xử lý trên 40.000 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu ngân sách 6.583 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.737 vụ và 3.043 đối tượng.

Trong đợt cao điểm (từ ngày 15-5 đến 15-6), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 10.400 vụ; tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá trên 4.000 tỷ đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, quyết tâm của Chính phủ trong ngăn chặn đẩy lùi tội phạm với tinh thần “không khoan nhượng, không có vùng cấm”; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; khắc phục ngay bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Đặc biệt, Chính phủ quán triệt xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, tham nhũng, tiếp tay, thông đồng với vi phạm.

ĐỖ TRUNG