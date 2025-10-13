Chính quyền cam kết hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp vì sự phát triển chung

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định thành lập, hợp nhất các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Tây Ninh

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh luôn nhận thức sâu sắc rằng, doanh nghiệp phát triển – địa phương mới phát triển; thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Trong bối cảnh vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng, địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trung dũng kiên cường, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Tây Ninh phát triển năng động, thịnh vượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi họp mặt

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chính quyền tỉnh Tây Ninh cam kết mạnh mẽ tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp an tâm đầu tư, sản xuất, sáng tạo và phát triển bền vững. Ngay tới đây, chính quyền tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, trực tiếp lắng nghe để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nhân Tây Ninh đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng thông tin thêm, 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật: GRDP tăng 9,52%, thu ngân sách hơn 40.000 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; giải ngân đầu tư công đạt 63%; kim ngạch xuất nhập khẩu trên 22,93 tỷ USD. Khu vực kinh tế tư nhân chiếm khoảng 60% quy mô nền kinh tế, đóng góp gần 24% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho hơn 77% lao động.

“Những thành tựu vừa qua không chỉ thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế Tây Ninh, mà còn khẳng định đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, những người đã và đang viết nên câu chuyện thành công của Tây Ninh hôm nay”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Út khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh mong rằng cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh luôn giữ vững niềm tin, khát vọng và tinh thần đổi mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, năng động và phát triển bền vững. Đặc biệt, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Tây Ninh thực sự đoàn kết, đồng hành, hỗ trợ để cùng nhau vươn ra biển lớn.

* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao độ, nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

“Để có được kết quả đó có vai trò rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang từng ngày, từng giờ cống hiến cho sự phát triển của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: NAM KHÔI

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận và trân trọng cảm ơn quý doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã có những đóng góp thiết thực trong hoạt động chăm lo đời sống người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, cạnh tranh, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: NAM KHÔI

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen đến 64 tập thể và 65 cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2025.

