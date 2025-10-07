Lãnh đạo xã Kim Long thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Sáng 7-10, lãnh đạo xã Kim Long (TPHCM) tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Đồng chí Hồng Như Vàng (thứ 3 từ phải vào), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Long đến thăm, chúc mừng doanh nghiệp

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã bày tỏ mong muốn doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Kim Long Đỗ Chí Khởi đến thăm, chúc mừng hộ tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Kim Long

Theo thống kê, toàn xã hiện có 1.928 đơn vị kinh tế đang hoạt động, gồm 138 công ty/doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 1.785 hộ kinh doanh cá thể.

Trong 9 tháng năm 2025, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã đạt 949 tỷ đồng (87,7% kế hoạch), trong đó trồng trọt 508 tỷ đồng, chăn nuôi 441 tỷ đồng. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 778 tỷ đồng (75,61% kế hoạch). Các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

ĐINH HÙNG