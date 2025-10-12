Xã Châu Pha gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 12-10, UBND xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức họp mặt hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

Lãnh đạo xã Châu Pha trao thư tri ân các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương

Tại buổi gặp, lãnh đạo xã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội sau ba tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2025-2030.

Chính quyền khẳng định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi ý kiến với lãnh đạo xã tại buổi gặp mặt

Tại buổi họp mặt, nhiều doanh nghiệp kiến nghị được hỗ trợ về thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất và tiếp cận chính sách ưu đãi đầu tư. Các ý kiến cũng đề xuất chính quyền tiếp tục cải thiện hạ tầng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Lãnh đạo xã cam kết tăng cường đối thoại, hỗ trợ kịp thời và đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoạt động. Dịp này, UBND xã trao quà tri ân các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan Lãnh đạo xã Hưng Long thăm và chúc mừng Công ty VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

NHƯ ANH