Chờ chuyến tàu đổ bộ lên Mặt trăng

Theo kế hoạch, ngày 8-1 tới, tàu vũ trụ Peregrine Mission One (do Tập đoàn vũ trụ Astrobiotic của Mỹ chế tạo) sẽ phóng lên bề mặt Mặt trăng tên lửa Vulcan Centaur (do nhà sản xuất hàng không vũ trụ Mỹ United Launch Alliance - ULA chế tạo), từ Cape Canaveral ở Florida.