“Chơi để học” cùng lễ hội mùa hè Phú Mỹ Hưng

Năm nay, hưởng ứng Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6) và Ngày Quốc tế vui chơi (11-6), Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” sẽ mang đến cho các em một không gian trải nghiệm với đa dạng trò chơi từ vận động, dã ngoại đến sáng tạo, nghệ thuật và khoa học nhằm giúp các em gia tăng các kỹ năng qua chơi vui - học điều hữu ích.

Không gian ngày hội sẽ được thiết kế theo từng khu vực, như một “bản đồ truy tìm kho báu”, mang lại cảm giác phiêu lưu, khám phá để các em được thỏa thích trải nghiệm qua nhiều trò chơi. Cụ thể, Lễ hội mùa hè – Chơi để học sẽ phân ra các khu vực. Khu A dành cho các hoạt động thể thao và kỹ năng ngoài trời, tại đây, các em sẽ được vui chơi với các trò chơi vận động và rèn luyện các kỹ năng dã ngoại, cắm trại như dựng lều, thắt nút dây…; Khu B dành cho các hoạt động mang tính nghệ thuật và sáng tạo. Với các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường như giấy, vải, đá, gỗ… các bé cùng gia đình có thể cùng nhau làm nên những sản phẩm riêng biệt theo trí tưởng tượng của bản thân. Khu C là sân khấu với các hoạt động khai mạc và các buổi tọa đàm thú vị cùng các chuyên gia sẽ mang lại những kiến thức bổ ích cho các bé và cha mẹ. Khu D là nơi tổ chức trò chơi đua xe thăng bằng dành cho lứa tuổi mầm non, giúp các bé có cơ hội thử thách bản thân, vượt qua chính mình trong sự dẫn dắt, cổ vũ của cha mẹ.

Thành quả sau khi trải nghiệm qua các trò chơi là một “kho báu” với hàng ngàn phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ. Theo đó, khi hoàn thành mỗi trò chơi ở các khu vực, các bé sẽ được đánh dấu trên “bản đồ trải nghiệm” của mình. Càng tham gia nhiều trò chơi, các bé sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà hấp dẫn như ba lô, dụng cụ học tập, bánh kẹo, đồ chơi, gấu bông…

Bên cạnh các hoạt động vui chơi dành cho trẻ em và gia đình, Lễ hội mùa hè - Chơi để học còn có hoạt động trưng bày "Thiết kế sân chơi dành cho trẻ em hướng đến phát triển bền vững" với nhiều ý tưởng độc đáo và sáng tạo đến từ các đội tham dự.

Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” mở cửa tự do, các trò chơi hoàn toàn miễn phí. Đây là một hoạt động thường niên, do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức, nhằm tạo ra một sân chơi thú vị, bổ ích để các bé vui chơi, vận động và trải nghiệm cũng như gắn kết các thành viên gia đình. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức, với mong muốn từng bước nâng cao giá trị chất lượng cuộc sống cho cư dân khu đô thị nói riêng và người dân TPHCM nói chung.

Ngày hội năm nay có sự đồng hành của các đơn vị:

Đồng tổ chức: Công ty TNHH Konnit Group

Tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Taxi)

Tài trợ Bạc: Trung tâm Thương mại Crescent Mall

Tài trợ Đồng: Trường Song ngữ Quốc tế Sedbergh Vietnam, Trường Quốc tế Canada, Bệnh viện Phương Nam - Thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu, Tổ chức Giáo dục ILA Việt Nam, Phòng khám Quốc tế CarePlus, Công ty TNHH LOCK&LOCK HCM

Hỗ trợ: Hệ thống Toán Tư duy Hoa Kỳ - Mathnasium Việt Nam, Kem Marius, DOOWEE DONUT – Bánh Donut phủ sôcôla nhân kem trứng, Sasa Ballet, App Livin PMH.