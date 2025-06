Chống hàng giả, không rõ xuất xứ sẽ được làm quyết liệt, thường xuyên

Tại họp báo Chính phủ chiều 4-6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tình hình điều tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an . Ảnh: VIẾT CHUNG

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đây là vấn đề dư luận rất quan tâm, bức xúc và không phải là vấn đề mới. Bộ Công an đang chỉ đạo rất quyết liệt vấn đề này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có các công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15-5. Cùng với đó, Bộ Công an tham gia hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này, trong đó có tăng mức xử phạt để tăng mức răn đe đối với tội phạm này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, qua công tác nghiệp vụ và đấu tranh của lực lượng công an, Bộ Công an nhận thấy có một số vấn đề rất đáng lưu ý. Thứ nhất, các loại hình tội phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, đặc biệt là vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đang diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng hoạt động với quy mô lớn, thời gian kéo dài, thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng triệt để những kẽ hở trong pháp luật và công tác quản lý để thực hiện hành vi vi phạm.

Thứ hai, các loại hàng giả hiện nay được sản xuất và buôn bán rất đa dạng, xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt đáng lo ngại là thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm và sữa - những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Vấn đề này không chỉ tác động đến kinh tế hộ gia đình mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn lao động hiện tại và cả trong tương lai.

Thứ ba, một thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng sử dụng là quảng cáo sai sự thật. Chúng lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng, người có uy tín để giới thiệu, tiếp thị sản phẩm, đánh lừa người tiêu dùng.

Thứ tư, điều đặc biệt quan ngại là có dấu hiệu cho thấy một số cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước đã buông lỏng quản lý, thậm chí có hành vi tiếp tay cho các vi phạm.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm kéo dài 3 tháng để đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trên tinh thần làm quyết liệt, thường xuyên và không mang tính hình thức. Bộ Công an xác định, đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần duy trì liên tục, không ngắt quãng.

Bộ Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan. Tinh thần là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, đồng thời làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để kiến nghị hoàn thiện các quy định, bịt kín sơ hở trong công tác quản lý nhà nước.

Theo Bộ Công an, cần đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò giám sát và phản ánh của người dân. Bộ cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng với các loại sản phẩm được quảng cáo là "đa năng", "giá rẻ", "thần dược", đồng thời chủ động phản ánh kịp thời tới cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để phối hợp xử lý. Cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Các cơ quan báo chí, đơn vị quảng cáo và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc xây dựng một môi trường kinh tế - xã hội an toàn, lành mạnh và bình yên cho người dân, nhất là trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ cao như hiện nay.

Từ khi mở cao điểm vào ngày 15-5 đến ngày 3-6, lực lượng công an các cấp đã khởi tố 36 vụ án, liên quan 119 bị can, chủ yếu về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại 24 địa phương trên cả nước.

Tin liên quan Sẽ hoàn thiện việc sửa đổi, cắt giảm các thủ tục xây dựng trong năm 2025

PHAN THẢO