Xã hội

Chủ cơ sở Như Lan ủng hộ tổng trị giá 860 triệu đồng người dân vùng bão lũ

SGGPO

Chiều 23-11, bà Nguyễn Thị Dậu (chủ cơ sở Như Lan) đã trao tặng 300 triệu đồng và 3.500 hộp chà bông (trị giá 560 triệu đồng) thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đại diện Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ này.

2.JPG
Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh tiếp nhận hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Dậu gửi đến người dân vùng lũ. Ảnh: THANH CHIÊU

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong lúc này, đồ ăn sẽ rất hữu ích vì mua bán ở nhiều nơi bị gián đoạn. Tôi tin tưởng Báo SGGP sẽ chuyển sự ủng hộ của Như Lan đến đúng nơi, đúng người. Mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Dậu nói.

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của chủ cơ sở Như Lan. “Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển sự hỗ trợ này đến đồng bào bị bão lụt sớm nhất, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của người làm báo. Đây là sự cổ vũ, động viên lớn lao đối với đồng bào trong thời điểm này. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào lúc hoạn nạn”.

Bà Nguyễn Thị Dậu cũng cho biết, sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để hỗ trợ kinh phí xây nhà cho bà con vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan
THANH CHIÊU

Từ khóa

bão lũ TPHCM hỗ trợ miền trung như lan Như Lan ủng hỗ đồng bào vùng lũ hỗ trợ đồng bào miền Trung; bão lũ SGGP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn