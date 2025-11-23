Chủ cơ sở Như Lan ủng hộ tổng trị giá 860 triệu đồng người dân vùng bão lũ

Chiều 23-11, bà Nguyễn Thị Dậu (chủ cơ sở Như Lan) đã trao tặng 300 triệu đồng và 3.500 hộp chà bông (trị giá 560 triệu đồng) thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đại diện Báo SGGP, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ này.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh tiếp nhận hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Dậu gửi đến người dân vùng lũ. Ảnh: THANH CHIÊU

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong lúc này, đồ ăn sẽ rất hữu ích vì mua bán ở nhiều nơi bị gián đoạn. Tôi tin tưởng Báo SGGP sẽ chuyển sự ủng hộ của Như Lan đến đúng nơi, đúng người. Mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Dậu nói.

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, nhà báo Nguyễn Ngọc Anh bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của chủ cơ sở Như Lan. “Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển sự hỗ trợ này đến đồng bào bị bão lụt sớm nhất, bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm của người làm báo. Đây là sự cổ vũ, động viên lớn lao đối với đồng bào trong thời điểm này. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào lúc hoạn nạn”.

Bà Nguyễn Thị Dậu cũng cho biết, sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan để hỗ trợ kinh phí xây nhà cho bà con vùng lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

THANH CHIÊU