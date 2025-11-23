Tuổi trẻ TPHCM tiếp sức tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Chiều 23-11, Thường trực Thành Đoàn TPHCM có buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đội hình thanh niên tình nguyện chuẩn bị tham gia công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM, đã động viên tinh thần các tình nguyện viên và chúc đoàn lên đường bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong các bạn tiếp tục phát huy sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ TPHCM, để lại trong lòng người dân tỉnh bạn nhiều tình cảm tốt đẹp. Mỗi hành động đẹp, mỗi món quà được gửi trao sẽ góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Ngô Minh Hải giao nhiệm vụ cho đội hình tình nguyện

Rạng sáng 24-11, đội hình tuổi trẻ TPHCM sẽ chính thức đi đến tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bà con trong 5 ngày, từ ngày 24-11 đến ngày 28-11. Đội hình tham gia gồm 150 tình nguyện viên. Trong đó, đội tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế là 50 người; 20 huấn luyện viên Cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam và 80 đoàn viên, hội viên, sinh viên, thanh niên.

Thanh niên TPHCM sẽ phối hợp lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn tại địa phương bị chia cắt, cô lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục, sửa chữa nhà cửa; dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; sửa xe, phương tiện bị hư hỏng do ngập lụt. Đồng thời, tiếp nhận, điều phối, phân bổ, phân phát hàng hóa cứu trợ đồng bào từ TPHCM chuyển đến tỉnh Khánh Hòa; tiếp tế lương thực, thực phẩm, hàng hóa cứu trợ cho người dân.

Đội hình tình nguyện quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

Những ngày qua, tại các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ trên địa bàn TPHCM, đoàn viên, thanh niên cùng các lực lượng tình nguyện đã cùng tham gia phân loại, sắp xếp và đóng gói nhu yếu phẩm để gửi tặng đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Thanh niên TPHCM hỗ trợ vận chuyển, sắp xếp nhu yếu phẩm tại các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ

* Sáng cùng ngày, đoàn Đại học Quốc gia TPHCM lên đường hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn gồm 25 cán bộ, viên chức, sinh viên mang theo 1.500 phần quà là nhu yếu phẩm và 20 tấn quần áo, đồ dùng sinh hoạt đến với người dân. Bên cạnh đó, các trường thành viên đang vận động quyên góp hiện kim gửi về các tỉnh miền Trung.

Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM lên đường hỗ trợ bà con tỉnh Khánh Hòa

Những món quà gửi trao bà con vùng lũ

CẨM TUYẾT