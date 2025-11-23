Người dân TPHCM gói bánh, rang chà bông gửi cho người dân vùng lũ

Ngày 23-11, tại TPHCM, không khí chuẩn bị hàng cứu trợ diễn ra tất bật từ sáng sớm. Ở từng địa phương, người dân góp sức theo cách riêng, gấp rút hoàn thiện những phần quà thiết thực gửi ra tâm lũ.

Bộ đội biên phòng Phước Thuận và người dân xã Hồ Tràm gói bánh tét để gửi ra miền Trung

Tại xã Hồ Tràm, ở Đồn Biên phòng Phước Thuận, ngay từ sáng sớm, người dân cùng lực lượng Đồn biên phòng Phước Thuận phối hợp gói bánh. Người chuẩn bị nguyên liệu, người gói bánh, người chuyển bánh ra khu vực nấu.

Nhịp làm việc đều đặn, dứt khoát, thể hiện sự khẩn trương trước những đợt mưa lớn ngoài miền Trung. Đến cuối buổi sáng, 400 chiếc bánh được hoàn thành, đưa đi luộc, đóng gói cẩn thận để có thể chuyển ngay tới điểm tập kết.

Sau khi gói bánh, các lực lượng nấu ngay tại chỗ

Tại xã Bình Châu, công việc bắt đầu từ khi trời còn mờ sáng. Bếp củi đỏ lửa liên tục, người gói bánh, người đùm bánh, người phân loại nhu yếu phẩm, làm không kịp nghỉ. Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cũng có mặt từ sớm, tham gia gói bánh với bà con.

Đến trưa, 400 đòn bánh tét cùng nhiều phần thực phẩm khô đã sẵn sàng chuyển đi.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm tham gia gói bánh cùng người dân hỗ trợ vùng lũ

Tại phường Tam Long, nhịp độ chuẩn bị hàng cứu trợ cũng không kém phần khẩn trương. 300 kg thịt chà bông được nhóm anh chị em trong Hội bất động sản địa phương chế biến hoàn toàn thủ công, chia thành từng tổ nhỏ để bảo đảm tiến độ.

Bà con làm chà bông gửi ra miền Trung

Bận rộn, vất vả nhưng ai cũng say mê làm việc

Rang từng mẻ chà bông

Đóng gói chà bông

Đóng gói, hút chân không sản phẩm

Tại phường Vũng Tàu, bếp thiện nguyện của cô Thanh Thiện cho biết sẽ duy trì lò nướng suốt 12 ngày để hỗ trợ người dân vùng lũ, hôm nay là ngày đầu tiên. Người dân mang bột, đường đến góp, rồi cùng nhau nhào bột, tạo hình, nướng bánh.

Những ổ bánh mì nóng ra lò liên tục, được đóng gói ngay để chuyển đi trong ngày. Hoạt động diễn ra đều đặn, mang đậm tinh thần sẻ chia đối với đồng bào miền Trung. Trong ngày đầu đã nướng được cả ngàn chiếc bánh.

Bếp thiện nguyện của cô Thanh Thiện làm bánh mì để gửi ra miền Trung



Dù cách làm khác nhau, các bếp lửa và điểm tập kết hàng cứu trợ ở TPHCM đều chung tinh thần chủ động, nhanh chóng và trách nhiệm, với mong muốn từng phần quà kịp đến tay người dân miền Trung lúc cần nhất.

* Chiều 23-11, chị Phạm Thị Tuyết (54 tuổi, quê xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), là công nhân công ty chuyên sản xuất bạt xe ở phường Tân Uyên (TPHCM), chạy xe đạp đến Bếp yêu thương, cơ sở từ thiện thuộc Hội chữ thập đỏ phường Tân Uyên, mang theo phần quà là thùng mì tôm và… 10 cây chổi.

Chị Tuyết chạy xe đạp chở hàng đến ủng hộ

Chị Tuyết cho biết nhà chị ở xã Đông Hòa cũng bị nước ngập nửa nhà.

Mấy ngày hôm nay chị nóng lòng muốn về nhưng các chuyến xe khách phần lớn đều hoãn nên chị ở lại ngóng tin, chờ dịp thuận tiện sẽ về thăm nhà.

Lý giải về món quà là 10 cây chổi, chị nói mình dân quê nên biết khi nước rút, người dân rất cần những vật dụng thiết yếu để dọn dẹp nhà cửa.

Trong khi đó, chị Trần Ngọc Phượng (31 tuổi, công nhân Công ty gỗ Hòa Phát ở Đồng Nai) cũng chạy xe máy chở theo 3 thùng mì tôm và 1 thùng nước mắm đến Bếp yêu thương ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Nhà chị Phượng ở xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk cũng bị ngập, may mắn mọi người đều bình an. Trước hoàn cảnh khó khăn, chị muốn giúp chút ít để ủng hộ bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Những nữ công nhân tình nguyện tham gia vận chuyển hàng cứu trợ

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ nhiệm CLB Bếp yêu thương cho biết, ngay khi có thông tin về việc tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào bị bão lũ, nhiều công nhân đã đến ủng hộ thực phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt.

Chiều 23-11, trong số những người đến ủng hộ hàng hóa cho Bếp yêu thương, có ông M.Asif, quốc tịch Pakistan. Ông liền tay bê từng thùng hàng từ xe tải vào trong nơi tiếp nhận.

Theo bà Tào Thị Hồng Thắm, công tác ở Hội phụ nữ phường Tân Hiệp (TPHCM), khi biết có thông tin về cuộc vận động, qua tiếp xúc, ông M.Asif, một thầy giáo dạy tiếng Anh, đã tình nguyện tham gia các hoạt động ý nghĩa này.

Ông M.Asif và bà Tào Thị Hồng Thắm vận chuyển hàng cứu trợ

TRÚC GIANG - VĂN CHÂU