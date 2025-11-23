Bộ đội bám trụ giúp các trường vệ sinh sau lũ

Ngày 23-11, cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 tiếp tục duy trì, bám chốt cùng công an và các lực lượng tại chỗ để hỗ trợ các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại sau đợt lũ lịch sử.

Các đơn vị bộ đội tiếp tục bám chốt ở các xã, phường ngập nặng như: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông… để cùng lực lượng tại chỗ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả.

Chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 368 giúp Trường THCS Nhơn Bình dọn lũ

Từ sáng sớm, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 có mặt tại Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) dọn bùn đất, vệ sinh sân trường, bàn ghế, phòng học để sớm đón học sinh trở lại.

Trận lũ khiến ngôi trường này ngập sâu 1,5-2m, nhiều cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, sách vở bị hư hại nặng. “Lũ rút chậm, đến hôm nay Quy Nhơn Đông mới cơ bản hết nước. Nhờ bộ đội hỗ trợ, việc khắc phục được đẩy nhanh để sớm đón học sinh trở lại trường”, ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Bình cho biết.

Lực lượng bộ đội cùng với cảnh sát cơ động đang giúp dọn dẹp tại trường học

Trung tá Nguyễn Thành Điều, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368, cho biết, từ ngày 21 đến 23-11, đơn vị đã huy động lực lượng hỗ trợ các trường mẫu giáo, tiểu học và THCS Nhơn Bình rửa sân trường, bàn ghế, phòng học, thu dọn tài liệu, sách vở, giáo án bị ướt. “Đơn vị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp nhà trường sớm trở lại trạng thái bình thường”, Trung tá Nguyễn Thành Điều nhấn mạnh.

Bộ đội lau chùi bàn ghế

Ông Huỳnh Ngọc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông, cho biết, địa phương đang được 450 cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả trận lũ vừa qua.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 300 cán bộ, chiến sĩ làm vệ sinh môi trường tại khu phố 7, 8, 9; Lữ đoàn 368 hỗ trợ 100 cán bộ, chiến sĩ tại các trường học; Hải đoàn 48 huy động 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường.

Duy trì các trạm tiếp tế, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, nước uống cho người dân vùng lũ Quy Nhơn Đông

“Những ngày qua, phường đã cung cấp 10.000 suất ăn, nước uống và nhu yếu phẩm bảo đảm người dân không bị đói và rét. Thời gian tới, theo chỉ đạo của tỉnh, phường Quy Nhơn Đông sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ", ông Hoàng chia sẻ thêm.

Tại vùng lũ Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), Thiếu tá Võ Văn Tín, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573 cho biết: Từ ngày 18-11, khi mưa lũ lớn xảy ra, đơn vị nhận lệnh cơ động về bám chốt tại vùng lũ Tuy Phước để hỗ trợ người dân chống lũ. Sau lũ, đơn vị tiếp tục duy trì 50 cán bộ, chiến sĩ giúp địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng bộ đội giúp dọn dẹp lũ tại trường học ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai “Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các trường khắc phục nhanh những hạng mục cơ bản, thiết yếu để sớm nối lại việc dạy và học. Phương châm là làm đến đâu sạch đến đó, xong điểm trường này chuyển sang điểm trường khác. Khi nào vùng lũ thực sự được khôi phục, chúng tôi mới trở về nhận nhiệm vụ mới”, Thiếu tá Võ Văn Tín chia sẻ.

