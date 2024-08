Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Khen thưởng, tri ân kịp thời cá nhân hoạt động khu phố, tổ dân phố

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề xuất UBND TPHCM tri ân 2.708 người

Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú Trịnh Thị Mai Trinh cho biết, trước khi sắp xếp, quận Tân Phú có 68 khu phố, 1.168 tổ dân phố với 2.880 người hoạt động không chuyên trách. Sau sắp xếp, quận Tân Phú có 237 khu phố, 2.105 người hoạt động không chuyên trách (giảm 775 người).

Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú đánh giá công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn quận thuận lợi, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. Cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở khu phố nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Cùng với đó, kịp thời định hướng, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân theo quy định của pháp luật được nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, quận Tân Phú cũng gặp những khó khăn chung như bố trí trụ sở, nhân sự hoạt động cho các khu phố mới.

Quyền Chủ tịch UBND quận Tân Phú Trịnh Thị Mai Trinh báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND quận Tân Phú đề xuất UBND TPHCM tri ân 2.708 người tham gia hoạt động ở khu phố, tổ dân phố. Trong đó đề xuất bằng khen cấp Nhà nước 2 người; bằng khen của UBND TPHCM 79 người; Huy hiệu TPHCM 81 người; Giấy khen của UBND quận 1.053 người; Giấy khen của UBND phường 1.574 người, số liệu cụ thể.

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, cũng như nêu những giải pháp, cách làm hay trong công tác sắp xếp khu phố.

Theo đại biểu Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM, quận Tân Phú cần quan tâm chuyển đổi số để hỗ trợ khu phố cập nhật thông tin, theo dõi và các hướng dẫn kịp thời. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị quận Tân Phú quan tâm tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kịp thời để ban điều hành khu phố hoạt động hiệu quả hơn.

Đại biểu Cao Thanh Bình thảo luận tại buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị quận Tân Phú, và các phường quan tâm kiện toàn nhân sự, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khu phố thực hiện công việc của mình. Đồng thời, rà soát nhân sự trưởng khu phố đủ tiêu chuẩn, sức khỏe, kinh nghiệm để đảm đương nhiệm vụ và thực hiện bầu trưởng khu phố trong tháng 10.

Sớm xây dựng quy chế phối hợp giữa 5 chức danh tại khu phố

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận những nỗ lực của quận Tân Phú trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp khu phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ kết luận buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá quận Tân Phú thực hiện tốt công tác chuẩn bị tôn vinh, tri ân, khen thưởng người tham gia hoạt động ở khu phố, tổ dân phố. Đồng chí đề nghị quận Tân Phú rà soát, đề xuất khen thưởng phù hợp với những cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp đặc biệt cho địa phương, để giao lưu trong hội nghị tổng kết công tác sắp xếp khu phố, ấp do UBND TPHCM tổ chức trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị địa phương rà soát kỹ, khen thưởng, tri ân tương xứng, kịp thời với đóng góp của mỗi cá nhân tham gia khu phố, tổ dân phố.

Thời gian tới, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị quận Tân Phú sớm kiện toàn nhân sự, sắp xếp tổ chức bộ máy của người hoạt động không chuyên trách ở khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố.

Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, cần xem xét, bố trí nhân sự đảm nhận các chức danh chi hội phó, nhằm đảm đương giúp các chi hội trưởng hoàn thành các nội dung công việc. Đặc biệt cần có phương hướng, giải pháp cơ cấu bố trí chiếm tỷ lệ 30% người hoạt động không chuyên trách tại các khu phố và người hoạt động trực tiếp tại khu phố là nữ.

Đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ TPHCM nghiên cứu việc xây dựng quy chế phối hợp giữa 5 chức danh người hoạt động không chuyên trách tại khu phố. Trong đó phân công nhiệm vụ, các nội dung công tác phối hợp với nhau, sao cho hoạt động giữa các chức danh được thuận lợi và hiệu quả.

Hiện nay, quận Tân Phú mới kiện toàn được 77/237 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với 188 thành viên, còn thiếu tới 537 thành viên. Đánh giá đây là lực lượng quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND quận Tân Phú có kế hoạch vận động, tuyên truyền, tuyển đủ nhân sự cho các tổ. Trong đó, lưu ý tuyên truyền cho người dân về mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, để từ đó thu hút người dân tham gia, đặc biệt là đối tượng thanh niên trẻ.

Đại diện các khu phố phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận những khó khăn về trụ sở hoạt động của các khu phố, cũng như đề xuất xây dựng quy chế hoạt động của khu phố có quy định về công tác phối hợp giữa khu phố và ban quản trị chung cư… đoàn giám sát sẽ tổng hợp những kiến nghị này để đề xuất trong báo cáo kết quả giám sát và trao đổi với UBND TPHCM những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố để giải quyết trong thời gian tới.

NGÔ BÌNH