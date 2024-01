Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng quà chúc mừng Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị

Đến thăm Đoàn An ninh 2, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chúc mừng những kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2023. Thông tin về tình hình an ninh chính trị của TPHCM tiếp tục được giữ ổn định, đồng chí ghi nhận sự đóng góp của Đoàn 2, Tổng cục Chính trị. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Đoàn 2, Tổng cục Chính trị và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn chúc mừng Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, Bộ Tư lệnh TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn cũng đến thăm Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31, Bộ Tư lệnh TPHCM. Trong không khí ấm áp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây. Đồng chí chúc mừng Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an đến cán bộ, chiến sĩ và mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Đến thăm Bệnh viện Từ Dũ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ dành nhiều thời gian lắng nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện cũng như những tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Từ Dũ. Theo đó, năm 2023, Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận khám, điều trị cho hơn 1,1 triệu người (tương đương năm 2019), trong đó sản khoa tăng khoảng 40% so với năm 2022 với 60.000 ca sinh thường và 40.000 ca phẫu thuật; tổng bệnh nhân tăng 28% so với năm 2022. Dù số lượng bệnh nhân tăng cao nhưng công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh, sản phụ được bệnh viện đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng quà chúc mừng Bệnh viện Từ Dũ

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Bệnh viện Từ Dũ, nhất là những phương pháp mới, sáng kiến sáng tạo nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sản phụ. Đồng chí ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện và cho biết trong tháng 2-2024 HĐND TPHCM sẽ tổ chức buổi tiếp xúc chuyên ngành lĩnh vực y tế để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ nhân viên y tế nhằm có những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc tập thể Bệnh viện Từ Dũ nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chụp hình lưu niệm cùng tập thể Bệnh viện Từ Dũ

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn đến thăm, chúc mừng năm mới và chúc thọ 100 tuổi cụ bà Đỗ Thị Hai (phường 8, quận 10). Trong không khí ấm áp, chân tình, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần cụ bà Đỗ Thị Hai, đồng thời trao tặng thư chúc thọ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; khánh chúc mừng của Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến cụ Đỗ Thị Hai. Nhân dịp năm mới sắp đến, Chủ tịch HĐND TPHCM chúc cụ Đỗ Thị Hai thật nhiều sức khỏe, trường thọ, là điểm tựa tinh thần để các thế hệ sau noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao khánh mừng thọ 100 tuổi cụ bà Đỗ Thị Hai

Chủ tịch HĐND TPHCM cùng đoàn đến thăm bà Nguyễn Thị Mười (phường 5, quận 10), là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Đồng chí trân trọng cảm ơn, ghi nhận đóng góp của bà Nguyễn Thị Mười với công cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước cũng như đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm gia đình bà Nguyễn Thị Mười

Đến thăm gia đình trẻ mồ côi Huỳnh Tuấn Tú (sinh năm 2016, ở phường 2, quận 10), đồng chí Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi, động viên em Huỳnh Tuấn Tú phấn đấu học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đến thăm, tặng quà bé Huỳnh Tuấn Tú

Đồng thời gửi gắm chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình em vượt qua khó khăn. Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn cũng đến thăm gia đình bà Diệc Mỹ Kim, dân tộc Hoa ở phường 4, quận 10.

NGÔ BÌNH