Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Giếng

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội...

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu tại buổi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trong tiết trời se lạnh, mưa nhẹ của ngày Giỗ Tổ, hàng ngàn người dân trong và ngoài nước đã tụ hội về đây để tưởng nhớ tổ tiên, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" thiêng liêng của dân tộc.

Đoàn dâng hương khởi hành từ khu trung tâm lễ hội

Đoàn dâng hương khởi hành từ khu trung tâm lễ hội, qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung rồi lên đền Thượng. Đi đầu là các chiến sĩ rước Quốc kỳ, cờ hội, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.

Theo sau là các thiếu nữ áo dài đỏ cùng đoàn rước lễ vật truyền thống gồm hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy. Hình ảnh 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ tay giương cao cờ hội biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ thành kính tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng

Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã có công giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Thay mặt đồng bào cả nước, trước anh linh các Vua Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Ất Tỵ 2025, đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, công lao trời biển của các Vua Hùng, tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời, kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong năm qua trên con đường phát triển đất nước...

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại Ngã năm Đền Giếng

Lễ dâng hương Giỗ Tổ không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên mà còn là cơ hội để quảng bá giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

MAI AN - QUANG PHÚC