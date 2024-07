Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Thanh Hóa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung bộ... nên rất thuận lợi cho phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực. Tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo hướng chiều sâu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện và khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Song song đó, cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 “là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại”.

mChiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Quốc hội đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Đây là nơi yên nghỉ của 10.804 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội đã thăm, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu huyện Anh Sơn.

DUY CƯỜNG