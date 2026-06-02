Hợp tác quốc phòng tiếp tục được tăng cường, là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sang Việt Nam dự khóa quan chức Quốc phòng quốc tế và các khóa học tiếng Việt tại các học viện, nhà trường.

Sáng 2-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31-5 đến 3-6.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Uchikura Hiroaki đã tiến hành hội đàm. Tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước; đồng thời tin tưởng, với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả, là trụ cột trong quan hệ hai nước.

Về hợp tác thời gian tới, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác thường niên; tăng cường trao đổi đoàn, chuyên gia an ninh mạng; thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo về phòng thủ mạng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; kiên định chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; mong muốn sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Uchikura Hiroaki, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12-2026.

Tại hội đàm, bày tỏ vinh dự tiếp nối các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo Nhà nước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tới Việt Nam trong thời gian vừa qua, Đại tướng Uchikura Hiroaki tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này là cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào: trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác giữa các quân binh chủng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.

Trước đó, Đại tướng Uchikura Hiroaki và đoàn đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm một số cơ quan, đơn vị, địa danh lịch sử trên địa bàn Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đến chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hội kiến với Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

