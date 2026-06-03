Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ 27-5 đến 1-6. Chuyến thăm nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên gia quốc tế.

Chủ động định vị vai trò dẫn dắt

Chuyên gia phân tích an ninh chiến lược Collins Chong Yew Keat thuộc Đại học Malaya (Malaysia) nhận định, chuyến đi cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị vai trò dẫn dắt và điều phối tích cực hơn trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến tại Singapore, ngày 30-5. Ảnh: TTXVN

Theo ông Collins Chong Yew Keat, các hoạt động đối ngoại cấp cao tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình và duy trì môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Chuyến thăm ba nước ASEAN cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về kinh tế trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, nông nghiệp, năng lượng, du lịch, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính và kết nối chuỗi cung ứng, kỳ vọng tạo ra cấu trúc tăng trưởng ASEAN đa dạng hơn.

Ngoài ra, việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ven Biển Đông, trong đó có Việt Nam và Philippines, được đánh giá là góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và mở rộng các hoạt động hợp tác thực chất trên biển. Theo nhà phân tích Collins Chong Yew Keat, điều này sẽ hỗ trợ các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực, phù hợp với lợi ích chung của ASEAN.

Theo chuyên gia Collins Chong Yew Keat, trong bối cảnh ASEAN đang đối mặt với nhiều thách thức về địa chính trị, an ninh và kinh tế, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường hợp tác và kết nối trong khu vực.

Phù hợp với lợi ích của Việt Nam

Về bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La năm 2026, Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) cho rằng đây là một trong những bài phát biểu có sức ảnh hưởng nhất tại hội nghị, tạo ra sự hưởng ứng mạnh mẽ.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính tích cực, xây dựng, độc lập, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tế, phù hợp với lợi ích của Việt Nam và thể hiện nguyện vọng của hầu hết các nước Đông Nam Á.

Giáo sư Mễ Lương khẳng định lập trường không liên kết, không đứng về phe nào và tự chủ nhưng có trách nhiệm cùng với thực tiễn ngoại giao của Việt Nam vừa tránh việc hình thành các khối, vừa vẫn mang lại những kỳ vọng ổn định thông qua đối thoại thể chế và các nền tảng đa phương, vừa mở ra con đường thực tế để cấu trúc an ninh khu vực chuyển từ "quyền lực cân bằng" sang quản trị chung dựa trên luật lệ".

Dưới góc nhìn nghiên cứu, Tiến sĩ Mohamed Effendy B Abdul Hamid thuộc Đại học Quốc gia Singapore đánh giá cao tính kiên định, nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Ông Mohamed Effendy B Abdul Hamid nhận định tại Đối thoại Shangri-La năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm rõ hơn tầm nhìn của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực.

Giai đoạn hiện tại đặc biệt đáng chú ý khi cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, đồng thời xem cách tiếp cận của Việt Nam như một nguồn tham chiếu đáng chú ý trong cách tiếp cận và xử lý các thách thức mới hiện nay.

Đồng quan điểm, Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật các nguyên tắc đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc quản lý hiệu quả các vấn đề địa chính trị và cạnh tranh chiến lược hiện nay.

TTXVN