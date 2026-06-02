Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Italy

Tối 2-6, Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Cộng hòa Italy (2-6-1946 – 2-6-2026). Tham dự có lãnh đạo TPHCM, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM Alessandra Tognonato phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM Alessandra Tognonato cho biết, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Italy - Việt Nam đạt 6,9 tỷ EUR (khoảng 8,3 tỷ USD) và tiếp tục tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026.

Hiện có hơn 100 doanh nghiệp Italy hoạt động trong khu vực lãnh sự Italy (phụ trách phía Nam) và khoảng 870 công dân Italy sinh sống tại TPHCM, chiếm gần 2/3 số công dân Italy tại Việt Nam.

Ngoài hợp tác kinh tế, Italy đang thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác về khoa học, giáo dục và văn hóa với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Italy đã đồng tài trợ 60 dự án nghiên cứu chung với các đối tác Việt Nam, đồng thời triển khai các hoạt động hợp tác về quan sát Trái đất tại đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời gian tới, Italy và Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, như Liên hoan phim Italy, Tuần lễ Ẩm thực Italy, Tuần lễ tiếng Italy và chương trình Study in Italy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THỤY VŨ

Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chúc mừng những thành tựu mà Italy đạt được trong 80 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Italy từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và hơn 10 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, quan hệ Việt Nam - Italy đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng phong phú, thực chất và hiệu quả. Còn về quan hệ giữa TPHCM - Italy, năm 2025, kim ngạch thương mại đạt hơn 800 triệu USD, Italy hiện có 92 dự án đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký 279 triệu USD.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Italy trong lĩnh vực tài chính, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, logistics, đổi mới sáng tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.

THỤY VŨ