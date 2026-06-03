Tăng cường hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Hàn Quốc

Ngày 3-6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Jung Jung-tae, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM, đến chào xã giao.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung-tae. Ảnh: Việt Anh

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc mừng ông Jung Jung-tae được bổ nhiệm giữ trọng trách Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM; tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, tân Tổng Lãnh sự Jung Jung-tae sẽ tiếp tục để lại nhiều dấu ấn cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các đối tác Hàn Quốc, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, TPHCM nhất quán coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác Hàn Quốc. Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM hiện nay có quan hệ hữu nghị hợp tác với 12 địa phương của Hàn Quốc (nhiều nhất trong các quốc gia có địa phương kết nghĩa với TPHCM).

Về kinh tế, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hiện là nhà đầu tư FDI lớn thứ 2 của Thành phố với hơn 3.300 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư trực tiếp lũy kế đạt 15,7 tỷ UÚD. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Hàn Quốc và TPHCM trong năm 2025 đạt hơn 6,4 tỷ USD.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, cộng đồng hơn 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc và hơn 80.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại TPHCM là cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên; đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

Để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Hàn Quốc, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn Tổng Lãnh sự Jung Jung-tae quan tâm thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Tổng Lãnh sự Jung Jung-tae, Ảnh: Việt Anh

Đáp lời, tân Tổng Lãnh sự Jung Jung-tae cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM. Ông Jung Jung-tae cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả tại Thành phố.

VIỆT LÊ