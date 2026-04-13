Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Italy: Phát huy hơn nữa nguồn lực của người Việt ở nước ngoài

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, sáng 12-4 theo giờ địa phương, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ Hội Sinh viên và các lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino.

Góp sức xây dựng và phát triển đất nước

Trong không khí ấm áp, thân tình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy lời thăm hỏi chân thành và những tình cảm tốt đẹp nhất từ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng các sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu hôm nay đang đi đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng trí thức, sinh viên, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, muốn tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát phải coi trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để phát triển các lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng phải tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho đại diện Hội sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tiêu biểu tại Italy (ẢNH: TTXVN)

Ghi nhận những đề xuất của sinh viên, lưu học sinh tiêu biểu của Việt Nam tại Italy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các kiến nghị này rất trúng và đúng. Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, tập trung rà soát, sớm có giải pháp hoặc phản hồi phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng cũng như phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực quý báu của người Việt Nam ở nước ngoài.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp

Sáng 12-4 theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Italy, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti.

Bày tỏ vui mừng gặp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi đến Italy, đất nước giàu truyền thống văn hóa và tươi đẹp, có quan hệ hữu nghị truyền thống rất tốt đẹp với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm chính thức Italy diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Italy đang phát triển hết sức tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược. Hai nước thắt chặt quan hệ tốt đẹp, hợp tác hiệu quả, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Italy dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino Sandra Scagliotti bày tỏ xúc động và vinh dự được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp trong chuyến thăm chính thức tới Italy.

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Sandra Scagliotti tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao vừa được kiện toàn, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các quyết sách chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới trên cơ sở một nền kinh tế tự chủ, tự cường, hướng đến cuộc sống hạnh phúc của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các bạn sinh viên, lưu học sinh nỗ lực học tập, tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ của nước sở tại; tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

