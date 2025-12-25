Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gỡ khó cho cấp xã

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe để tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 25-12, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các xã, phường, đặc khu, thông tin về phân cấp, phân quyền; thành lập Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp xã; giải quyết các vướng mắc, khó khăn về đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho cấp xã.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường; lãnh đạo các sở, ban ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét, đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM vận hành cơ bản đảm bảo theo chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa được trơn tru, đặc biệt là hạ tầng số phục vụ vận hành chính quyền địa phương, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã…

Do đó, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã để khơi thông các điểm nghẽn, tạo điều kiện để cấp xã vận hành tốt hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, phường nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

Những xã có nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công lớn đã chủ động đăng ký thành lập Ban Quản lý dự án thuộc UBND cấp xã, cam kết đảm bảo đủ điều kiện, nguồn lực vận hành Ban Quản lý ngay sau khi UBND TPHCM quyết định thành lập.

Chia sẻ với cấp xã, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn được thực hiện xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Và thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả các nội dung được phân cấp, phân quyền.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND TPHCM có quyết định phân cấp về quản lý hạ tầng kỹ thuật cho cấp xã, chậm nhất ngày 31-12 phải hoàn thành.

Việc phân cấp phải rõ ràng từng tiêu chí, danh mục, kinh phí cụ thể, cho từng địa phương cụ thể. Để từ đó, các địa phương dễ dàng nhận diện, thực hiện được các nhiệm vụ của mình.

“Nguyên tắc là không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề chưa rõ, chưa phù hợp thì cấp xã phản ánh để thành phố chỉ đạo điều chỉnh”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các xã, phường, đặc khu chủ động phản ánh những khó khăn để lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cấp xã hoạt động trơn tru, hiệu quả.

Đồng chí cũng hoan nghênh lãnh đạo các xã, phường đã có ý kiến thẳng thắn tại cuộc họp, kiến nghị rõ ràng, sát thực tiễn.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu

Cấp xã nêu ý kiến qua hệ thống họp trực tuyến

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã tập trung sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, đến hết tháng 1-2026, phải hoàn tất sắp xếp các Ban Quản lý dự án cấp thành phố; từ ngày 1-2-2026, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý dự án cấp xã và cấp thành phố sau sắp xếp phải đi vào hoạt động…

NGÔ BÌNH