Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Phân cấp phải có lộ trình, gắn với năng lực thực chất của cơ sở

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đã phân cấp về cấp xã rất nhiều nhiệm vụ, chỉ giữ lại một số nội dung cần thiết. Tuy nhiên, việc phân cấp phải dựa trên đánh giá cụ thể, không mang tính hình thức.

Sáng 15-12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM mở rộng, tổ thảo luận số 3 do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm tổ trưởng, đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động cấp xã, bao gồm: biên chế, phân công cán bộ; đề xuất thành lập các trung tâm cung ứng dịch vụ cơ bản; các ban quản lý dự án mới tại địa phương.

Tổ thảo luận có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Cân nhắc kỹ việc thành lập Ban Quản lý dự án địa phương

Tại buổi thảo luận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM có nhiều dự án trọng điểm với khối lượng công việc rất lớn. Hiện, thành phố có 38 Ban Quản lý dự án khu vực. Theo đồng chí, TPHCM cần cân nhắc kỹ mô hình thành lập Ban Quản lý dự án địa phương. Lãnh đạo các địa phương cần cân nhắc kỹ xem địa bàn mình có cần thiết và đủ năng lực để thành lập hay không, nếu không thì nên thuê Ban Quản lý dự án khu vực thực hiện.

Về vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho rằng, theo quy định, muốn thành lập Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập cần có đủ nhân sự nên nhiều địa phương không thể tự tổ chức, không có khả năng hoạt động ổn định.

“Địa phương nào không có dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng thì sẽ không có đủ nguồn lực để hoạt động. Chỉ những ban kết hợp cả công tác bồi thường và đầu tư công, có quy mô chi phí bồi thường lớn thì mới đảm bảo hoạt động”, đồng chí Dương Hồng Thắng nêu.

Đồng chí đề nghị các địa phương cân nhắc kỹ, nếu xác định trong giai đoạn trung hạn có dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thì có thể thành lập Ban Quản lý, gồm Ban Bồi thường và Ban Quản lý dự án với 15 nhân sự, quy mô dự án trên 200 tỷ đồng thì mới nên tổ chức.

Đối với những địa phương không có dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng có thể lập Ban kiêm nhiệm, gồm 2-3 nhân sự, ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án khu vực để thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi với các đại biểu, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh cho biết, hiện nay nhiều tuyến đường tại một số địa phương đang để xảy ra tình trạng cỏ dại mọc um tùm ở giữa đường, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng. Do đó, TPHCM sẽ tính toán rà soát để phân cấp nguồn duy tu bảo dưỡng về các địa phương. Đồng chí cũng cho biết thêm, TPHCM đã phân công rất rõ trách nhiệm, địa bàn phụ trách đối với các Phó Chủ tịch UBND TPHCM, do đó các địa phương khi có vấn đề cấp bách cần trao đổi nhanh, sâu thì chủ động kết nối trực tiếp các lãnh đạo địa phương phụ trách.

TPHCM đã phân cấp mạnh cho cấp xã

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên tổ công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung.

Đồng chí nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện theo tinh thần Trung ương phân cấp cho thành phố, thành phố tiếp tục phân cấp về xã, phường, đặc khu. Tuy nhiên, việc phân cấp phải có lộ trình, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với năng lực thực tế của thành phố và cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đã phân cấp về cấp xã rất nhiều nhiệm vụ, chỉ giữ lại một số nội dung cần thiết. Tuy nhiên, việc phân cấp phải dựa trên đánh giá cụ thể, không mang tính hình thức.

“Với các dự án nhóm C, thành phố chủ trương phân cấp trước để các địa phương triển khai. Hiện nay có 158 xã, phường đăng ký thành lập Ban Quản lý dự án địa phương, nhưng chưa đánh giá đầy đủ về nhân sự, năng lực và điều kiện thực hiện. Như vậy là chưa đủ cơ sở”, đồng chí Nguyễn Văn Được lưu ý.

Vì vậy, trước mắt, TPHCM chỉ phân cấp cho những xã, phường thực sự đủ mạnh, tránh tình trạng ôm đồm quá nhiều nhiệm vụ vượt quá khả năng.

Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, việc tiếp tục duy trì 38 Ban Quản lý dự án khu vực là phù hợp; các xã, phường đủ điều kiện thì đề xuất thành lập Ban Quản lý, các địa phương còn lại thực hiện theo mô hình kiêm nhiệm, đặt hàng nhiệm vụ. Thời gian tới, thành phố yêu cầu 158 xã, phường rà soát, thẩm định lại điều kiện về biên chế, trình độ chuyên môn và tổng mức kinh phí dự án.

Tổ thảo luận số 3 với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động cấp xã. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về việc thành lập văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng chưa nên phân cấp xuống cấp xã. Theo đồng chí, mô hình quản lý thông tin đất đai cần sự thống nhất trên phạm vi cả nước, hệ thống dữ liệu phải đồng bộ, quản lý xuyên suốt từ trên xuống dưới. Vì vậy, việc phân cấp chỉ có thể xem xét khi cấp xã được xác định rõ phạm vi công việc, có hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ cán bộ địa chính am hiểu chuyên môn. Trong điều kiện hiện nay, việc này chưa phù hợp để triển khai.

VĂN MINH - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG