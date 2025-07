Đảng ủy phường Dĩ An, TPHCM: Tập trung thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị

Sáng 9-7, Đảng ủy phường Dĩ An, TPHCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng cuối năm 2025. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dĩ An Võ Văn Hồng chủ trì hội nghị.

Theo đồng chí Võ Văn Hồng, phường Dĩ An sau hợp nhất, sáp nhập là phường có quy mô dân số đông nhất TPHCM, thứ 2 cả nước với hơn 227.000 người, 61 Chi bộ Đảng và 3.412 đảng viên. Do đó, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh là rất quan trọng, phải thực hiện cho được khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp và phường văn minh, nghĩa tình, đáng sống.

Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các ngành, chi bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, với từng nhiệm vụ phải thật cụ thể, điển hình như: cải thiện chất lượng thu gom rác, xả nước sinh hoạt, làm sạch hè phố, an toàn giao thông... Về phát triển kinh tế, phường có nhiều dư địa phát triển và đang thực hiện chuyển đổi công năng các khu công nghiệp, tập trung phát triển các ngành dịch vụ, tài chính, giáo dục...

Đáng chú ý, đối với MTTQ và các đoàn thể phường phải hình thành nên các mô hình tự quản về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, cùng hệ thống chính trị phường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An trao quyết định và chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Dĩ An trao các quyết định về thành lập các cơ quan chuyên môn và nhân sự phụ trách, gồm: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường; Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy; Trung tâm Chính trị phường; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ phát huy năng lực, bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

XUÂN TRUNG