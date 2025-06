Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc với quận Bình Tân để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc với quận Bình Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo về tiến độ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp xã, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Trung Anh cho biết, quận đã hoàn tất việc xây dựng và trình Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM về phương án sắp xếp cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động làm việc tại 5 phường mới.

Cùng với đó, đã xây dựng phương án sắp xếp, đổi tên khu phố, tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện quận đã tổng hợp danh sách công chức nghỉ hưu theo nguyện vọng với tổng số lượng 45 cán bộ công chức; trình Sở Nội vụ TPHCM thẩm định danh sách nghỉ hưu theo nguyện vọng và chính sách hỗ trợ theo quy định đối với 33 công chức.

Về việc chuẩn bị các điều kiện để phường mới hoạt động, Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, đã rà soát, chỉnh lý, sắp xếp, tập trung hồ sơ lưu trữ để chuẩn bị chuyển giao cơ quan thẩm quyền. Thống kê và đề xuất phương án xử lý, sử dụng tài sản công, các địa chỉ nhà – đất công sau sắp xếp để chuẩn bị chuyển giao cơ quan thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về trụ sở hoạt động của các phường mới sau sắp xếp, quận đã khảo sát hiện trạng các trụ sở làm việc và đề xuất cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác của 5 phường mới sau sắp xếp.

Tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay trên địa bàn quận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt 48.472 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Số đơn vị đầu tư mới đạt 4.239 đơn vị sản xuất kinh doanh, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 2.065,9 tỷ đồng, đạt 48,1% chỉ tiêu pháp lệnh năm và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 17.769 tỷ đồng, đạt 77,2% kế hoạch năm.

Quận cũng giải ngân hơn 1.480 tỷ đồng/3.392 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 43,6% kế hoạch. Dự kiến đến cuối tháng 6-2025 giải ngân đạt 1.600 tỷ đồng, đạt 47,1%. Cùng với đó, quận hoàn chỉnh hồ sơ và trình phê duyệt chủ trương đầu tư 44/59 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Trung Anh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh những kết quả tích cực, quận Bình Tân cũng đang gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần TPHCM giải quyết. Trong đó, các khó khăn vướng mắc tập trung chủ yếu ở các dự án kinh doanh, thương mại, dự án đầu tư công, quản lý và sử dụng nhà đất công trên địa bàn quận.

Cụ thể đó là dự án khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B) do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5 làm chủ đầu tư; dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lộc do Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn làm chủ đầu tư; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Cư xá Phú Lâm C mở rộng do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư; dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên....

VĂN MINH